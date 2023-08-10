В Днепре ремонтируют 'Китайскую стену': в самом длинном доме города комплексно устраняют аварийность коммуникаций

В Днепре продолжаются ремонты и обновления в многоквартирных домах. Работы выполняют по обращениям жителей, устраняя аварийность тех или иных коммуникаций. В самом длинном доме "Китайская стена" (просп. Героев, 12) производят комплексные обновления. Ремонтируют те коммуникации, которые уже были аварийными: заменяют системы канализации, водоснабжения, отопления, электросети, а также заделывают межпанельные швы.

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"Здесь выполняем много видов ремонтных работ, подход – комплексный. Упомянутые коммуникации заменяем во всех 36 подъездах. Также заменяем всюду электропроводку, в том числе на каждом этаже подъездов. Ремонты выполняются по графику. Прежде всего это те работы, за которыми было больше всего обращений. от жителей", – прокомментировал директор департамента жилищного хозяйства городского совета Владислав Грицай.

Он также добавил: в доме начали ремонт в подъездах, в том числе входных групп. А еще в планах сделать кровлю, проделать благоустройство.

Бригадир ремонтной бригады, которая заменяет систему теплоснабжения в доме, Сергей Господинов рассказывает: "При замене коммуникаций используем полипропиленовые трубы диаметром 63 мм. Они, в отличие от железных труб, не подвергаются коррозии, не ржавеют, не засоряются, а затем служат дольше. А еще их утепляем. Из-за старых труб нарушалась циркуляция теплоносителя. После замены на новые будет качественная подача теплоносителя в доме, а затем – тепло в домах".