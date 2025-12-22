В Днепре реализуют международный проект по неотложному восстановлению жилья после обстрелов

В Днепре продолжается реализация проекта международной технической помощи "Замена окон – неотложное восстановление в городах Украины", который финансирует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в рамках гуманитарной поддержки города.

Проект направлен на восстановление жилых домов, окна в которых были выбиты в результате воздушных атак. Всего в рамках программы охвачено 54 адреса в городе Днепре. По состоянию на 12 декабря 2025 года по 21 адресу работы уже завершены, еще по 34 продолжается процесс установки окон.

Как отмечают в городской власти, реализация этого проекта является крайне важной для жителей, пострадавших от обстрелов, особенно в осенне-зимний период, когда критическим является сохранение теплового контура зданий.

Эта программа позволяет людям быстро оправиться после последствий воздушных атак и вернуться к более безопасным и комфортным условиям проживания. В зимний период замена окон – это не просто восстановление жилья, а вопрос базовой безопасности и сохранения здоровья жителей. Этот проект является примером эффективного взаимодействия международных партнеров и органов местного самоуправления.

"Сотрудничество УВКБ ООН с Днепровской городской властью демонстрирует, как слаженная коммуникация и совместные действия могут давать быстрый и ощутимый результат для общества. Такие проекты должны стать примером для других городов и общин, которые ищут эффективные механизмы помощи своим жителям в кризисных условиях", – отметил директор КП "Дотик" ДГС Рафаэль Кижнер.

Днепровский городской совет также выражает благодарность УВКБ ООН и международным партнерам за поддержку Днепра в сложный период.

"Мы искренне благодарны УВКБ ООН за оказанную помощь, доверие и последовательную поддержку жителей нашего города. Именно благодаря таким партнерствам люди не остаются один на один с последствиями войны", – подытожил Рафаэль Кижнер.

Реализация проекта продолжается, а работы по восстановлению окон на других адресах планируют завершить в ближайшее время.