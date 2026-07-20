В Днепре провели тренинг по безбарьерной коммуникации для сотрудников государственных учреждений

В Днепре состоялся тренинг-практикум "Безбарьерность. Корректная коммуникация". Мероприятие стало частью всеукраинской серии тренингов, которые "Ощадбанк" проводит в областных центрах Украины для распространения принципов безбарьерности и инклюзивной коммуникации.

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Учебная программа была разработана на основе опыта "Ощадбанка" по внедрению безбарьерности в сфере финансовых услуг и обеспечению доступности сервисов для всех маломобильных групп населения. Ранее такие тренинги уже прошли в Черкассах, Ровно, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве, Черновцах, Виннице, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Чернигове, Ужгороде, Кропивницком и Киеве.

Заместитель мэра Днепра Игорь Маковцев отметил, что безбарьерность — это не только пандусы или специальное оборудование, а прежде всего уважение к человеку. По его словам, это понятие охватывает как доступную инфраструктуру, так и культуру общения, которую необходимо развивать и внедрять в повседневную жизнь. Он также подчеркнул, что тренинг стал результатом сотрудничества городского совета и "Ощадбанка", который обеспечил экспертное сопровождение мероприятия.

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Заместитель председателя правления "Ощадбанка" Антон Тютюн подчеркнул, что безбарьерность начинается с отношения к человеку. Он рассказал, что банк системно работает над изменением корпоративной культуры и внедрением инклюзивных стандартов обслуживания. По его словам, 91 % сотрудников "Ощадбанка" считают безбарьерность частью повседневной работы, а 96 % убеждены, что она напрямую влияет на доверие клиентов. Именно поэтому банк запустил программу обучения и делится собственным опытом с местными сообществами.

Инициатива реализуется в рамках программы первой леди Украины Елены Зеленской "Безбарьерность — это когда ты можешь" при поддержке Уполномоченной Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяны Ломакиной.

Татьяна Ломакина отметила, что именно слова формируют отношение к людям, а общение может либо поддерживать, либо создавать барьеры. Она подчеркнула, что распространение опыта "Ощадбанка" помогает представителям общин превращать коммуникацию в инструмент поддержки и вносит весомый вклад в создание безбарьерной среды в Украине.

В тренинге приняли участие около 30 представителей органов местного самоуправления, областной военной администрации, ЦНАП, Пенсионного фонда, службы занятости, а также сфер здравоохранения и образования.

В течение двух дней участники ознакомились с государственной стратегией создания безбарьерной среды, освоили этику общения с людьми с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и психическими расстройствами, а также узнали об особенностях общения с ветеранами. Особое внимание было уделено практическим примерам оказания услуг в государственных учреждениях и отработке навыков безбарьерного общения в реальных ситуациях.