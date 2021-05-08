В Днепре провели очередной рейд незаконной стихийной торговли искусственными цветами и венками

Восьмого мая накануне поминальных дней в Днепре провели рейд по местам незаконной торговли искусственными цветами и венками. Инспекторы КП "Благоустройство города" начали проверку трех мест, где обычно продают пластиковую ритуальную атрибутику. На двух локациях нарушителей не обнаружили, а вот на третий (площадка у въезда в Сурско-Литовского кладбища) - сразу несколько точек продаж. Все продавщицы о запрете знают, несколько сразу убрали пластиковый товар и ушли, однако те, у кого цветов и венков было больше — остались.

"На продажу искусственных цветов у нас разрешительных документов нет, — призналась продавщица Татьяна, — мы знаем о запрете и не против этого, однако эти остатки закупленной продукции нам нужно реализовать. Сейчас цветы уберем и выставлять больше не будем".

На владелицу этой и соседней точек инспекторы составили административные протоколы.

"Торговля искусственными цветами и венками на всех этих выявленных точках незаконная, ведь разрешения на продажу уже давно не выдаются по решению городского совета. Соответственно мы составили протоколы по 152 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил благоустройства). Размер штрафа будет решаться админкомиссией. Сейчас он может составить от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан", — сказал ведущий специалист-инспектор КП "Благоустройство города" ДГС Вадим Паркин.

Также он добавил, что рейды сейчас проводятся регулярно. За последние три дня было составлено 7 протоколов. После проверки продавцы собрали продукцию и прекратили торговлю.