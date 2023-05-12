В Днепре провели конференцию 'Dnipro Education City: Выбирай свое будущее'

В Днепре провели образовательную конференцию "Dnipro Education City: Выбирай свое будущее". В рамках дискуссионной панели педагоги обсудили ряд важных тем. В том числе и проведение масштабного мероприятия "Dnipro Education City 2023", которое состоится 27 мая в парке им. Т. Г. Шевченко и объединит всех желающих к обучению и развитию именно в нашем городе. А еще во время мероприятия презентовали единую платформу, на которой собраны все учебные заведения города, представили исследования востребованных профессий в Днепре, обсудили проведение национального мультипредметного тестирования.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Единственную платформу со всеми учебными заведениями создало коммунальное предприятие "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДнепр" при поддержке управления образования департамента гуманитарной политики городского совета. На платформе размещена вся информация о каждом учебном заведении. А следовательно – процесс выбора становится более комфортным, поскольку все собрано на едином портале. Учебные заведения распределены на общее среднее образование, заведения профессионального высшего образования (колледжи), заведения профессионального (профессионально-технического) образования, заведения высшего образования. Там, среди прочего, можно просмотреть информацию по темам: представление документов, бюджетный и лицензионный объем, профили обучения, все специальности учебных заведений, международные программы и т.д.

"Эта бесплатная платформа доступна вполне всем. Все учебные заведения сейчас доступны на новой платформе. Важно, что там есть функция обратной связи. Родители, абитуриенты могут лично написать сообщение тому или иному учебному заведению и получить ответ на поднятый вопрос на указанные мессенджеры. Сейчас работаем над тем, чтобы научить представителей учебных заведений пользоваться платформой, именно они будут отвечать за ее наполнение. Наше предприятие будет технически ее обслуживать. А еще планируем сделать удобную услугу "Поиск по специальности". Словом, будет учитывать все предложения по улучшению платформы и дальше. В общем, воплощение этого проекта еще раз подтверждает, что Днепр все больше диджитализируется. Например, по диджитализации в области образования, Днепр лидирует", – подчеркнул директор коммунального предприятия "Днепр" Артем Трапезников.

Участники конференции обсудили тенденцию к увеличению спроса на рабочие профессии, особенно это обусловлено пребыванием страны в состоянии войны.

По словам начальницы управления профессионального образования, образовательных учреждений департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Софии Почтовой, с победой и восстановлением страны появится запрос на новых специалистов разного уровня квалификации, которые будут обеспечены работой.

"Таким образом прогнозировано, что наиболее востребованными станут специалисты по восстановлению страны. Выделяется ТОП-5 профессий, которые будут востребованы в Украине после войны. Речь идет о строителях, инженерах, энергетиках, отделочных профессиях (маляре, облицовщике, специалисте по озеленению), а также специалистов по транспортной отрасли и логистике", – отметила София Почтова.

В то же время директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова добавила: "Национальное мультипредметное тестирование является испытанием как для абитуриентов, так и для организаторов. Приложим максимально усилия, чтобы тест прошел безупречно. Все чувствуют высокую ответственность. Понимаем, что мы в условиях войны, а значит – это риски и опасности, которые должны преодолеть. Речь идет о наличии хранилищ в местах проведения тестирования, резервных каналов питания на случай перебоев с электроснабжением, интернета".