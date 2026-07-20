В Днепре продолжают оснащать котельные инверторами для работы во время отключений света

В Днепре продолжается поэтапное оснащение котельных резервными системами питания, что позволяет повысить устойчивость объектов теплоснабжения во время аварийных отключений электроэнергии. КП "ИНФО-РАДА-ДНЕПР" передало КП "Теплоэнерго" ещё 24 инвертора, которые уже установлены на девяти котельных города. Ранее предприятие получило 123 комплекта резервного энергетического оборудования, которые уже используются на объектах теплоснабжения.

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Две котельные, оснащенные новыми системами резервного питания, обеспечивают теплом 11 и 6 жилых домов соответственно.

Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов в сфере цифровой трансформации Константин Цепенников отметил, что город системно работает над повышением устойчивости объектов теплоснабжения в условиях военного положения. По его словам, установка дополнительных инверторов позволяет поддерживать работу оборудования котельных в течение 5–8 часов в случае аварийного отключения электроэнергии, что создает дополнительный запас времени для бесперебойной работы систем теплоснабжения.

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Во время осмотра двух котельных сообщили, что на каждой из них установлено по три инвертора, которые обеспечивают резервное питание оборудования во время отключений электроэнергии.

Главный инженер КП "Теплоэнерго" Михаил Ярош рассказал, что одна из котельных обеспечивает теплом 11 многоквартирных домов. По его словам, установленные инверторы способны поддерживать работу оборудования до восьми часов. На объекте работают два котла и три сетевых насоса с системой безопасности, что позволяет обеспечивать бесперебойное теплоснабжение даже во время отключений электроэнергии.

После восстановления электроснабжения инверторы автоматически переходят в режим подзарядки и готовы к дальнейшей работе. Оснащение котельных резервными системами питания продолжается, что повышает надежность и устойчивость городской системы теплоснабжения.