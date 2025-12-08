В Днепре продолжается программа термомодернизации жилого фонда

Город Днепр реализует системную программу термообновления многоэтажных жилых домов. По словам городского головы Бориса Филатова, этот вопрос остается одним из приоритетных направлений работы городских властей.

Комплексное утепление жилых зданий обеспечивает повышение комфортности проживания и позволяет жителям сократить расходы на коммунальные услуги благодаря лучшему сохранению тепла зимой и прохлады летом. Кроме того, термомодернизация способствует повышению энергоустойчивости города в условиях продолжающегося военного положения.

Борис Филатов объяснил принципы отбора объектов для утепления: приоритет отдается самым большим многоквартирным домам с максимальным количеством жильцов.

В Индустриальном районе Днепра на сегодня термообновление прошли почти полтора десятка домов. Сейчас работы выполняются в двух многоэтажках на улице Калиновой.

Жительница дома Екатерина, которая проживает здесь более 40 лет, отметила существенное улучшение условий проживания после проведения работ. По ее словам, температура в квартирах значительно повысилась по сравнению с предыдущим состоянием.

При выполнении термомодернизации применяется комбинированная технология: используется экструдированный пенополистирол для обеспечения энергоэффективности и минеральная вата для противопожарной защиты.

Жильцы также отмечают, что после утепления квартиры дольше сохраняют тепло во время отключений электроэнергии. Надежда, которая живет на девятом этаже, сообщила об устранении проблемы холода и влажности стен.

Валентина, жительница первого этажа, добавила, что термомодернизация также улучшила внешний вид дома и прилегающей территории.