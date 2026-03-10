УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Днепре продолжается программа энергомодернизации: что уже успели сделать

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
315
В Днепре продолжается программа повышения энергоэффективности жилого фонда. Благодаря термомодернизации дома лучше удерживают тепло даже во время длительных отключений отопления. В течение 2025–2026 годов в городе уже модернизировали 11 домов ОСМД и ЖСК.

Видео дня
Работы выполняют в рамках комплексной программы по поручению городского головы Бориса Филатова. Проекты реализуют благодаря сочетанию средств городского бюджета, государственной программы "Энергодом" и поддержки Европейского банка реконструкции и развития.

Одними из примеров термомодернизации стали дома на улице Дмитрия Донцова, 7 и Муслима Магомаева, 10. Сейчас работы по утеплению фасадов здесь выполнены уже на 90%. Особенностью проекта стал индивидуальный подход к архитектуре зданий – во время утепления удалось сохранить их аутентичный вид.

Как отметил начальник управления по организационным вопросам департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Владислав Макарец, во время работ использовали комбинированный метод утепления – минеральную вату и пенополистирол толщиной 150 мм. Такой подход позволил не только утеплить около 5 тысяч квадратных метров стен, но и воссоздать аутентичный орнамент, предусмотренный архитектурным паспортом здания.

Результаты модернизации жители уже ощутили во время зимних отключений электроэнергии. Несмотря на сильные морозы дома дольше удерживают тепло, а температура в квартирах остается более комфортной даже тогда, когда батареи охлаждаются.

Жительница дома Сабина рассказала, что живет здесь с 1997 года и хорошо помнит, как дом терял тепло раньше. По ее словам, после утепления разница ощутима: даже в периоды сильных морозов этой зимой, когда отключали отопление, тепло в квартире сохранялось значительно дольше. Она также отметила, что поддержала инициативу во время опроса жильцов и рада, что эти работы выполнили бесплатно для жителей дома.

