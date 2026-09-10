В Днепре продолжается модернизация городского электротранспорта

В Днепр с рабочим визитом прибыла глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка в странах Восточной Европы Кристина Микулова. Она ознакомилась с реализацией проектов по развитию и модернизации городского электротранспорта, которые реализуются в Днепре при поддержке ЕИБ.

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Вместе с заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов и безбарьерности, директором департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорем Маковцевым Кристина Микулова проехала на низкопольном трамвае Tatra-Yug по маршруту № 1.

По словам Кристины Микуловой, сотни тысяч людей в Днепре ежедневно пользуются общественным транспортом. Она убеждена, что поддержка Европейского инвестиционного банка улучшает повседневную жизнь жителей Днепра, делает поездки по городу доступными для всех, а также способствует инвестициям в экономику Украины за счет поддержки местного производства.

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Модернизация подвижного состава является важной частью создания современной и безбарьерной городской среды. В частности, низкопольный транспорт делает поездки более комфортными для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

Игорь Маковцев выразил благодарность международным партнерам, в частности Европейскому инвестиционному банку, за последовательную поддержку Днепра и доверие к городу. По его словам, в условиях полномасштабной войны такое сотрудничество имеет особое значение, ведь благодаря поддержке партнеров город может продолжать обновление электротранспорта, делая его более современным, комфортным и доступным для всех жителей. Он также отметил, что город высоко ценит партнерство и надеется на дальнейшую совместную работу в интересах развития Днепра.

После поездки в Днепровском городском совете состоялась рабочая встреча. К ней также присоединился заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, директор департамента экономики, финансов и городского бюджета Днепровского городского совета Владимир Миллер.

Участники обсудили реализацию проектов, финансируемых при поддержке Европейского инвестиционного банка, а также дальнейшее обновление подвижного состава городского электротранспорта.

Справочно.

Днепр получил доступ к европейским кредитным средствам для обновления городского электротранспорта в рамках финансового соглашения "Городской общественный транспорт Украины II". Оно заключено между Украиной и Европейским инвестиционным банком и реализуется совместно с Министерством финансов Украины, Министерством развития общин и территорий Украины, Днепровским городским советом и КП "Днепровский электротранспорт".

Общая стоимость соглашения составляет около 22 млн евро без учета налогов и таможенных сборов. В его рамках предусмотрена реализация трех контрактов, направленных на обновление подвижного состава городского электротранспорта.

Сотрудничество Днепра с Европейским инвестиционным банком направлено на обновление общественного транспорта, развитие городской инфраструктуры и создание комфортного и безбарьерного городского пространства.