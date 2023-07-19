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В Днепре приняли одну из первых в Украине программ поддержки производства FPV-дронов: выделят 20 млн

Мария Шевчук
Днепр
1 минута
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В Днепре приняли одну из первых в Украине программ поддержки производства FPV-дронов: выделят 20 млн

В Днепре запускают одну из первых в стране программу поддержки производителей FPV-дронов. Соответствующее решение было принято во время 39-й очередной сессии горсовета 19 июля. Инициатором идеи стал мэр Борис Филатов, в прошлом месяце объявивший, что город разработает механизмы инвестирования в массовое производство таких беспилотников. Это позволит быстрее обеспечивать потребности бойцов на фронте, а еще поддержать отечественных разработчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

В Днепре приняли одну из первых в Украине программ поддержки производства FPV-дронов: выделят 20 млн

"Нам нужно не только закупать дроны иностранного производства за границей, но и самим работать в этом направлении и производить их здесь", – подчеркнул Филатов.

В настоящее время FPV-дроны считаются относительно новым типом БПЛА, а их особенностью является вид первого лица. В войне с РФ они являются одними из самых востребованных. Ряд моделей собирают именно в Украине, поэтому их стоимость порой ощутимо меньше иностранной техники.

В Днепре приняли одну из первых в Украине программ поддержки производства FPV-дронов: выделят 20 млн

На первый этап программы мэрия Днепра выделяет 20 млн грн. За эти деньги приобретут дроны тех моделей, которые будут заказывать военные.

Как известно, Днепр занимает первое в стране место по закупкам дронов для ВСУ. Через систему "ProZorro" город потратил на это 268 млн грн.

В Днепре приняли одну из первых в Украине программ поддержки производства FPV-дронов: выделят 20 млн