В Днепре появился первый в Европе автомобиль для выездной биостерилизации бездомных собак

В Днепре презентовали новый автомобиль для выездной биостерилизации бездомных собак и домашних животных, проживающих в частном секторе. Это первый подобный автомобиль с такой комплектацией на территории Украины и Европы. Внутри авто есть все необходимое для качественной и безопасной стерилизации животных: генератор для автономной работы на выезде, медицинские препараты, клетки для транспортировки животных (при необходимости), оборудование: операционный стол, инструментальный столик, воздушный стерилизатор, кислородный концентратор, электрохирургический коагулятор, пульсоксиметр, ветеринарный портативный безмасляный отсос. Стерилизационный центр "на колесах" был создан по индивидуальному заказу КП "Зооконтроль, все ветеринарное оборудование немецкого и итальянского производства – высочайшего качества.

"По официальным данным за два года в Днепре удалось сократить количество бездомных собак на 60%. Мы придерживаемся гуманных методов: количество бездомных собак сокращается естественным способом благодаря стерилизации. Однако самой большой проблемой остается частный сектор, где животные бесконтрольно размножаются. Этот стерилизационный центр "на колесах" позволит в ближайшие несколько лет сократить количество бездомных животных на улицах нашего города до 80%. Стерилизацию на выезде будут делать малоинвазивным лапороскопическим методом, поэтому животное сразу можно будет отпускать", - отметил во время презентации заместитель городского головы Михаил Лысенко.

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В стерилизационном центре "на колесах" животным будут предоставлять полный комплекс услуг: стерилизация, чипирование, регистрация животного (если у него есть хозяин), также будут делать прививки от бешенства.

"Мы разработаем механизм сотрудничества с руководителями районов и квартальными. Автомобиль будет выезжать по отдельно созданному графику. Он не будет работать, как скорая помощь – по одному вызову. В одном микрорайоне собирается определенное количество заявок – ветеринары "Зооконтроля" будут выезжать на место. Планируется, что в день в автомобиле можно будет стерилизовать около 20 собак. Эта услуга будет абсолютно бесплатной для жителей Днепра", - добавил Михаил Лысенко.

Стерилизационный центр "на колесах" начнет свою работу в середине февраля. До этого в городском совете Днепра анонсируют механизм подачи заявок для стерилизации собак.