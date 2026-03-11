В Днепре после зимы начали масштабный ремонт дорожного покрытия

Дорожные службы Днепра развернули работы по ликвидации аварийной ямочности, образовавшейся после зимнего сезона. Всего в рамках весенней кампании планируют охватить около 250 объектов и отремонтировать ориентировочно 200 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Нынешняя зима оказалась особенно разрушительной для городских дорог: резкие перепады температур приводили к тому, что влага попадала в трещины асфальта, замерзала, расширялась и постепенно разрушала покрытие изнутри. Небольшие повреждения, которые появились в начале зимы, к ее завершению превратились в значительные участки ямочности.

Больше всего пострадали дороги, на которых длительное время не проводили комплексных ремонтов. Участки, отремонтированные в последние годы с применением современных технологий, в основном выдержали зиму в удовлетворительном состоянии.

Работы ведут методом горячего асфальтирования – он позволяет быстро и качественно восстановить покрытие и обеспечивает его долговечность. Процесс выглядит так: сначала фрезеруют поврежденный участок и очищают его от остатков старого асфальта и пыли, затем обрабатывают битумной эмульсией для лучшего сцепления слоев, после чего укладывают горячую асфальтобетонную смесь и уплотняют ее дорожными катками.

Приоритет – мосты, путепроводы и подходы к ним, а также участки с интенсивным транзитным движением и центральная часть города. Сейчас бригады работают одновременно на нескольких локациях. Работы продолжаются при благоприятных погодных условиях и продолжатся до полного приведения дорожной инфраструктуры города в надлежащее состояние.