В Днепре почтили память жертв депортации крымских татар

18 мая в Днепре перед зданием городского совета по случаю 77-й годовщины депортации крымских татар собрались представители мэрии, общины крымско-татарского народа. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших во время депортации. Имам мусульманской общины в Днепре Мухаммад Чубочав зачитал молитву.

Во время мероприятия прозвучали гимны Украины и крымско-татарского народа, а также стихотворения.

"Вспоминаем и помним о печальных событиях 1944 года, когда крымско-татарский народ подвергся страшному испытанию – выселению с родной земли. Днепр объединяет и поддерживает различные национальности. Мэр Борис Филатов поддержал предложение крымско-татарской диаспоры по установлению в городе памятного мемориала жертвам геноцида крымско-татарского народа. После 2014 года многие крымские татары осели в Днепре. Помним и объединяемся все с любовью к Украине и Днепру", – сказал секретарь городского совета Александр Санжара.

В то же время представитель меджлиса крымскотатарского народа Эльвин Кадыров выразил благодарность всем гражданам Украины, днепрянам, руководству города за поддержку и единение в этот памятный день.

"Чувствуем, как все граждане нашей страны переживают и поддерживают эту боль. Как для коренного народа Украины для нас важно, что все мы вместе и никогда не позволим повториться событиям 1944 года, репрессиям. Однако, к сожалению, они продолжаются в Крыму. Очень бы хотелось 18 мая следующего года этот памятный день чествовать в Крыму", – добавил Эльвин Кадыров.

Со своей стороны историк Дмитрий Каюк отметил: "В 1944 году целую нацию лишили ее Родины. Более 20 тыс. крымских татар были насильственно вывезены в Сибирь, Среднюю Азию и т.д. Расселяли специально вразнобой, чтобы не создавались единые общины, пытались лишить собственной национальной идентичности. Цинизм советской власти был в том, что в то время десятки тысяч кырымлы воевали на фронтах Второй мировой войны. Оттуда они возвращались не домой, в свои дома, а в ссылку, ища свои семьи, близких. Это страшная трагедия".

Также во время мероприятия Днепр выступил с инициативой проведения совместной Всеукраинской акции ко Дню крымскотатарского флага (26 июня) – поднять его одномоментно по всей стране.