В Днепре ожоговые хирурги из США начали бесплатно оперировать украинских детей

Днепр на этой неделе стал центром уникального медицинского опыта. В город впервые приехали девять американских специалистов во главе с Геннадием Фузайловым – профессором Гарвардской медицинской школы и врачом клиники Massachusetts General Hospital.

Эту работу он сочетает с докторскими миссиями. Американские специалисты совместно с украинскими врачами бесплатно в Днепропетровской областной детской клинической больницы проводят сложнейшие операции детям с нарушением функций верхних или нижних конечностей (контрактуры или послеожоговые рубцы).

Миссия имеет две цели – лечение детей со всей страны и обмен бесценным опытом, которым американские врачи делятся с украинскими.

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"Очень ценно для коллектива быть участниками такой миссии. Этот проект удалось воплотить благодаря поддержке руководства города и области. Со своей стороны в больнице мы максимально все учли и обустроили в соответствии с требованиями, чтобы комфортно и безопасно было как врачам, которые задействованы в проектах, так детям, которых оперируют", – подчеркнул генеральный директор КП" Областная детская клиническая больница "Алексей Власов.

Для операций отобраны 35 украинских детей с тяжелыми случаями. По словам Геннадия Фузайлова, главная задача в этой работе не взять количеством, а объемом операций.

"Со мной приехали хирурги, специализирующиеся на лице, руках и теле. Благодаря этому мы можем на одном ребенке одновременно проводить три-четыре операции. В этой работе задействованы и местные хирурги, медсестры, которых отбирали. Поэтому после таких операций они смогут самостоятельно оперировать тех детей, которые обратились к нам, но не были отобраны. Конечно, мы всячески открыты для дальнейшего сотрудничества и консультаций с ними", – подчеркнул Геннадий Фузайлов.

Он также отметил полную готовность города к работе врачебной миссии: "С приездом в Днепр сразу почувствовали и увидели, как инфраструктурно здесь подготовились к проекту и этим были приятно удивлены".

Со своей стороны заместитель директора департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета Юлия Виклиенко отметила: "В рамках врачебной миссии в Днепре проводится информационная кампания по предотвращению ожогов у детей, как оказать первую медицинскую помощь. В амбулаториях, школах, детсадах размещены соответствующие информационные плакаты, проводятся беседы с родителями. А завтра в сквере "Прибрежный" и в парке Зеленая роща будут распространять и тематические флаеры. Все это делается, чтобы еще раз обратить внимание прежде всего родителей в том, что может вызвать ожоги и как этого избежать ".

В то же время начальница отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента здравоохранения облгосадминистрации Наталья Шмалько добавила: "Есть такие надежды, что этот проект в Днепре станет долгосрочным, поскольку много желающих детей со всей страны. Кроме того, наши врачи с нетерпением ждут и на лекции, семинары с участием американских коллег, которые также запланированы в рамках визита".

Юлия с сыном Иваном приехали в Днепр на операцию из Синельниково.

"Наша история длится уже девять лет. Это был несчастный случай, когда ребенок сам себя поджег, в результате чего получил многочисленные ожоги, травмы. Нас сразу забрали в областную больницу, где врачи и спасли моего ребенка. Девять дней в реанимации, а дальше – многочисленные операции. Услышав о миссии американских врачей здесь, в Днепре, сразу подали заявку на этот проект. Очень рады, что сына отобрали для операции. Ему установят имплантат в голову, чтобы росли волосы, не тянула рука, а также восстанавливать ухо", – рассказала она.