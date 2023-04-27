В Днепре открыли первое социальное общежитие для переселенцев из Мариуполя. Это пилотный проект и результат совместной работы мэрий двух городов, Донецкой военной администрации, государства и донорской помощи партнеров. Опыт Днепра позволит расширить эту инициативу на другие громады и как можно быстрее обеспечить жильем сотни мариупольцев, ныне нуждающихся в этом больше.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Когда в этой страшной войне мы бок о бок и вместе, то мы справимся со всеми проблемами. Днепр постоянно гордится тем, что он всегда первый. За прозрачностью, открытостью, реабилитацией наших раненых. Я хотел бы обратиться к мариупольцам: родные наши друзья, наши новые жители, мы рады, что Днепр стал для вас новой родиной. Мы рады вас принимать, помогать", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Он также выразил надежду, что это жилье будет комфортным, чтобы мариупольцы дождались освобождения и восстановления их родного города.

Четырехэтажное здание в одном из районов Днепра полностью реконструировали – от кровли до коммуникаций. Теперь здесь обустроено 35 одно- и двухкомнатных квартир для семей из Мариуполя. Это – многодетные, семьи, где есть ребенок с инвалидностью, семьи погибших и пропавших без вести украинских военных.

"Сегодня начинается так же очень большой, очень важный проект. Все объединились: одна цель – помочь нашим уважаемым мариупольцам. Это обычные люди из Мариуполя, и большая благодарность им за устойчивость. За ту выдержку в такие сложные времена, которые сегодня проходит наша община. И главное, что не теряется вера в государство Украина", – сказал глава Мариуполя Вадим Бойченко, отметив также, что год назад именно в Днепре открылся центр "Я – Мариуполь", который впоследствии развился в мощную сеть в разных регионах.

Проживание в общежитии полностью бесплатное – ни одной арендной платы. Каждая комната будет иметь всю необходимую мебель и бытовую технику. Также учтены элементы доступности.

Мариупольчанка Ольга с семьей уже вселяется в новое жилье. Покинув родной город, она с мужем, сыном и матерью переехали сначала в Запорожье, а ныне их новый дом уже в Днепре: "Очень большая благодарность всем, кто приложился к этому проекту и дал нам возможность почувствовать себя дома – в кругу наших мариупольцев. Видеть родные глаза и чувствовать собственную необходимость".

Женщина добавляет: после пережитых ужасов сейчас они снова учатся радоваться жизни.

"Для нас люди сделали все. А мы будем чувствовать благодарность всем тем, кто смог сделать нашу жизнь более-менее хорошей", – добавила мать Ольги Людмила.

В здании жильцам сделали большие детские и бытовые зоны. Дополнительно с жильцами будут работать воспитатель и психолог. С этим и другим общежитиям существенно помогли Фонд Рината Ахметова, Гуманитарная миссия "Подснежник" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины Управления ООН по координации гуманитарных дел и Международная организация по миграции.