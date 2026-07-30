В Днепре открыли обновленную детскую площадку с эксклюзивной игровой зоной

В Днепре на улице Юрия Кондратюка, 16 после масштабной реконструкции открыли детскую площадку. Первыми её посетителями стали местные семьи. Для детей обустроили современные игровые элементы, безопасное резиновое покрытие и установили уникальный для Днепра игровой комплекс в виде пчелиных сотов с декоративными фигурками веселых пчелок.

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Местная жительница Диана, которая пришла на открытие вместе с сыном, рассказала, что площадка ей очень понравилась. По ее словам, для детей здесь создали хорошие условия, а больше всего хочется, чтобы новое пространство берегли и не повреждали.

Пятилетняя Мария, которая живет неподалеку, с восторгом опробовала новые игровые элементы. Девочка рассказала, что больше всего ей понравились лабиринт, качели и горки, и теперь она планирует приходить сюда гулять каждый день.

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Площадка рассчитана на детей в возрасте от 3 до 10 лет.

Директор КП "Развитие территорий города" Днепровского городского совета Иван Яловой сообщил, что работы длились четыре месяца. За это время демонтировали аварийный игровой комплекс, отремонтировали около 13 игровых элементов, среди которых качели, лабиринт, балансир, карусель и песочница. Кроме того, установили современный игровой комплекс в виде пчелиных сотов, а также обновили резиновое покрытие и ограждение.

Необходимость реконструкции возникла из-за многочисленных обращений местных жителей. Площадка была установлена еще в 2011 году и за это время ни разу не подвергалась капитальному обновлению. В настоящее время именно здесь расположен единственный в Днепре игровой комплекс такого типа.

Директор департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Владимир Черный отметил, что сегодня на площадке собралось много счастливых детей. По его словам, важно, чтобы у них остались воспоминания не только о войне, но и о ярких прогулках и играх с друзьями. Он добавил, что при поддержке городского головы Бориса Филатова в Днепре продолжают обновлять инфраструктуру для детского досуга во всех районах города, и призвал жителей бережно относиться к общественному имуществу.

В горсовете отмечают, что развитие безопасных и современных площадок для детского досуга в Днепре будет продолжаться.