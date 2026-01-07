В Днепре оперативно оказывают помощь жителям домов, получивших повреждения 6 января в результате вражеского удара

Днепр ликвидирует последствия вражеских обстрелов, которым город подвергся вечером 6 января. В результате шахедной атаки пострадали 16 многоэтажек, учебные заведения и музыкальная школа. Героические коммунальщики Днепра начали ликвидацию последствий вражеской атаки сразу после разрешения соответствующих служб. Сейчас уже вывезено более 25 тонн разбитых окон и мусора.

"Повреждения получили дома в Шевченковском и Соборном районах Днепра. По подсчетам выбито более 2 тысяч окон. Кроме того, повреждена теплосеть. На месте уже проводят восстановительные работы, и в ближайшее время в домах будет восстановлено теплоснабжение. Продолжается возвращение и газоснабжения. Представители газовых служб работают на локации. Возле поврежденных домов установлены палатки Национальной полиции, Штаба ликвидации последствий Днепровского городского совета, КП "Жилсервис-5" и благотворительных организаций. Жителям пострадавших домов предоставляется вся необходимая помощь и поддержка. Коммунальщики же работают сейчас над восстановлением мест общего пользования и уборкой территорий. Работы ускоряются, потому что через 3 суток ожидается минусовая температура. Поэтому за это время мы должны восстановить теплоизоляцию в домах", – отметил заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев.

С ночи возле поврежденных домов работают коммунальщики и благотворительные организации. Они предоставляют пленку и OSB-плиты для закрытия отверстий.

"Как только мы приехали на место, то к нам сразу обратились около 30 человек, чтобы получить пленку, пластиковый брезент и психологическую консультацию. У нас работают по 2 психолога на локации. Утром продолжили предоставлять людям OSB-плиты. Будем работать здесь до последнего пострадавшего", – отметил специалист гуманитарной миссии "Пролиска" Максим Ковалев.

Владельцам поврежденного жилья для получения консультаций по помощи необходимо обратиться в администрацию района, в котором расположен дом:

Администрация Шевченковского района (ул. Михаила Грушевского, 70, каб. 340).

Телефон для справок: (093) 606-95-85.

Администрация Соборного района (пл. Шевченко, 7).

Телефон для справок: (068) 557-34-19.