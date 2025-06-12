В Днепре обновляют трамвайные рельсы для запуска низкопольных трамваев в рамках проекта 'Движение без барьеров'

Днепр присоединился к внедрению общенационального флагманского проекта "Движение без барьеров", цель которого – создание инклюзивного пространства в городской среде. Речь идет не только о безбарьерности для людей с инвалидностью, но и об удобстве для пожилых людей, родителей с детьми, военных после ранений и других маломобильных групп населения.

Видео дня

В 2025 году в городе планируют запустить первый маршрут, адаптированный к потребностям различных групп – от площади Соборной через проспект Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала. Для реализации проекта городские власти сотрудничают с социально ответственным бизнесом и призывают предпринимателей участвовать в создании доступной среды. В рамках подготовки также проводится маркировка барьеров, которые должны быть устранены на пути будущего маршрута.

Сейчас продолжаются активные ремонтные работы на трамвайном маршруте №1 – одном из самых популярных в городе. Пути готовят к запуску современных низкопольных трамваев, которые обеспечат комфортное движение для всех категорий жителей.

"Ремонтные работы продолжаются на участке от улицы Степана Бандеры до улицы Мостовой. Здесь будет заменено более 500 метров пути в двух направлениях, а также обустроены новые переезды – с железобетонными плитами на проезжей части и трамвайными плитами на пешеходных дорожках. Этот проект реализуется в рамках флагманской инициативы Елены Зеленской "Движение без барьеров". Мы готовим город к запуску первых низкопольных трамваев, которые будут полностью приспособлены для всех жителей – людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, пожилых людей. Это транспорт нового уровня доступности", – отметил Иван Васючков, заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Когда завершатся работы

По его словам, работы на этом участке планируют завершить в течение месяца. После этого ремонтные бригады перейдут к следующим участкам маршрута. Параллельно пути обновляют на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого с улицами Короленко и Мономаха. Следующие этапы – улицы Центральная и Вячеслава Липинского. На период работ трамвай №1 временно не курсирует.

"Новая колея значительно качественнее старой. Во-первых, старый путь уже был в изношенном состоянии – его последний капитальный ремонт проходил еще в 1998 году. Сейчас мы делаем современную конструкцию на железобетонных шпалах и на щебеночном балласте с новым типом рельсов, что обеспечит надежность, долговечность и комфортное движение трамваев", – отметил мастер участка капитального ремонта службы пути КП "Днепровский электротранспорт" Родион Овезов.

Справка

"Движение без барьеров" – флагманский проект Министерства развития громад и территорий в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Его цель – обеспечить безбарьерную среду в городах и громадах. Пилотное внедрение охватывает 15 территориальных громад, среди которых – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Житомир, Тернополь, Ровно, Черновцы, Полтава, Винница, Славутич, Кропивницкий, Буча, поселок Опошня и Калуш. Инициативу реализует общественная организация "Безбарьерность".