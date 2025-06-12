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В Днепре обновляют трамвайные рельсы для запуска низкопольных трамваев в рамках проекта "Движение без барьеров"

Глеб Иванов
Днепр
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В Днепре обновляют трамвайные рельсы для запуска низкопольных трамваев в рамках проекта 'Движение без барьеров'

Днепр присоединился к внедрению общенационального флагманского проекта "Движение без барьеров", цель которого – создание инклюзивного пространства в городской среде. Речь идет не только о безбарьерности для людей с инвалидностью, но и об удобстве для пожилых людей, родителей с детьми, военных после ранений и других маломобильных групп населения.

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В 2025 году в городе планируют запустить первый маршрут, адаптированный к потребностям различных групп – от площади Соборной через проспект Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала. Для реализации проекта городские власти сотрудничают с социально ответственным бизнесом и призывают предпринимателей участвовать в создании доступной среды. В рамках подготовки также проводится маркировка барьеров, которые должны быть устранены на пути будущего маршрута.

Сейчас продолжаются активные ремонтные работы на трамвайном маршруте №1 – одном из самых популярных в городе. Пути готовят к запуску современных низкопольных трамваев, которые обеспечат комфортное движение для всех категорий жителей.

В Днепре обновляют трамвайные рельсы для запуска низкопольных трамваев в рамках проекта "Движение без барьеров"
В Днепре обновляют трамвайные рельсы для запуска низкопольных трамваев в рамках проекта "Движение без барьеров"

"Ремонтные работы продолжаются на участке от улицы Степана Бандеры до улицы Мостовой. Здесь будет заменено более 500 метров пути в двух направлениях, а также обустроены новые переезды – с железобетонными плитами на проезжей части и трамвайными плитами на пешеходных дорожках. Этот проект реализуется в рамках флагманской инициативы Елены Зеленской "Движение без барьеров". Мы готовим город к запуску первых низкопольных трамваев, которые будут полностью приспособлены для всех жителей – людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, пожилых людей. Это транспорт нового уровня доступности", – отметил Иван Васючков, заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

В Днепре обновляют трамвайные рельсы для запуска низкопольных трамваев в рамках проекта "Движение без барьеров"

Когда завершатся работы

По его словам, работы на этом участке планируют завершить в течение месяца. После этого ремонтные бригады перейдут к следующим участкам маршрута. Параллельно пути обновляют на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого с улицами Короленко и Мономаха. Следующие этапы – улицы Центральная и Вячеслава Липинского. На период работ трамвай №1 временно не курсирует.

В Днепре обновляют трамвайные рельсы для запуска низкопольных трамваев в рамках проекта "Движение без барьеров"
В Днепре обновляют трамвайные рельсы для запуска низкопольных трамваев в рамках проекта "Движение без барьеров"

"Новая колея значительно качественнее старой. Во-первых, старый путь уже был в изношенном состоянии – его последний капитальный ремонт проходил еще в 1998 году. Сейчас мы делаем современную конструкцию на железобетонных шпалах и на щебеночном балласте с новым типом рельсов, что обеспечит надежность, долговечность и комфортное движение трамваев", – отметил мастер участка капитального ремонта службы пути КП "Днепровский электротранспорт" Родион Овезов.

Справка

"Движение без барьеров" – флагманский проект Министерства развития громад и территорий в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Его цель – обеспечить безбарьерную среду в городах и громадах. Пилотное внедрение охватывает 15 территориальных громад, среди которых – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Житомир, Тернополь, Ровно, Черновцы, Полтава, Винница, Славутич, Кропивницкий, Буча, поселок Опошня и Калуш. Инициативу реализует общественная организация "Безбарьерность".