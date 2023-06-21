В Днепре на муниципальном уровне утвердили транспортные льготы для людей с третьей группой инвалидности, – Филатов

В Днепре решением сессии горсовета утвердили безвозмездный проезд в общественном транспорте для людей с третьей группой инвалидности.

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"Эта льгота коснется около 10 тысяч человек. И это, я считаю, очень важно", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов, комментируя итоги 38-го очередного заседания 21 июня.

Фиксация льготы позволяет поставить точку в спорах перевозчиков относительно трактовок Закона Украины и постановления Кабмина относительно того, имеют ли все три группы инвалидности ездить безвозмездно. Теперь воспользоваться транспортом бесплатно в Днепре можно при наличии удостоверения или справки установленного образца и наличия третьей группы инвалидности.

Всего в Днепре более 200 тысяч жителей пользуются льготным проездом в общественном транспорте. Также для школьников города (при наличии учащихся установленного образца) действует бесплатный проезд в электротранспорте и 25% скидка в автобусах.