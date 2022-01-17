В Днепре коммунальные службы начали утилизировать новогодние елки: адреса площадок сбора

В Днепре коммунальные службы начали измельчать елки и вывозить переработанное с площадок массового сбора новогодних деревьев. Щепки и опилки будут использовать для сохранения влаги в прикорневых лунках насаждений. На улице Сечевых стрельцов, 89 к приезду коммунальщиков собралось около 10 деревьев.

"Активнее всего люди начинают выносить елки после Крещения (19 января). Вывозить елки мы планируем примерно до середины февраля, пока не переработаем все, что выносят люди. В этом году, по информации лесного хозяйства, жители Днепра приобрели около 13 тысяч хвойных деревьев. По тенденции ежегодно все больше горожан предпочитают искусственные елки", – рассказал представитель департамента жилищного хозяйства ДГС Егор Худяков.

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В Днепре шесть бригад коммунальщиков ежедневно забирают елки с площадок массового сбора. Пунктов, где можно оставить елку, в городе – 63. Адреса можно найти по ссылке.