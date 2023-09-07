В Днепре ко Дню города 32 семьи военных получили ключи от новых квартир

В Днепре 32 семьи военных получили ключи от квартир в новом доме. Жилье возводили силами одного из военных коллективов Госспецтрансслужбы.

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Город помог с обустройством двора. Ко входам семей украинских защитников здесь уже возвели спортивную и детскую площадки и еще одну планируют установить в ближайшее время.

"Это очень комфортно. Ребенок может гулять, и я не буду переживать, что куда-то уйдет. Своя частичка жизни новая начинается. У ребенка будет своя комната, у нас свое отдельное пространство, своя кухня. Мы очень счастливы", – рассказывает жена военного Михаила дамы. Анна.

В свой дом они заселяются с пятилетним сыном Алексеем. Женщина говорит: у них уже есть полное понимание обустройстве комнат, а больше всего ожиданий она возлагает на собственную кухню.

"Личное жилье – это очень хорошо всегда. Ты возвращаешься, и тебя встречает женщина, ребенок. Свое есть свое", – добавляет ее муж Михаил, уже семь лет несущий военную службу.

Вручение ключей и сертификатов на жилье провели во дворе перед зданием.

"Нужно каждого из вас поблагодарить за тот непосредственный вклад в развитие нашей государственности. За свободу и несгибаемость. Несмотря на то, что в стране идет война, тяжелое время для нас всех, государство все же заботится о военнослужащих", - сказал руководитель Днепровской республики Сергей Лысак.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов также поздравил семьи украинских защитников с получением нового жилья, подчеркнув, что город и дальше будет системно обеспечивать военных техникой, автомобилями и оснащением.

"Для города это знаковое событие. Несмотря на то, что полномасштабная агрессия, война, жизнь не заканчивается. Я хотел бы, чтобы в этих домах всегда был детский смех, было счастье. Вы знаете, что город всегда помогает нашим защитникам. И мы и дальше будем это делать", – отметил Филатов.