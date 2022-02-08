В Днепре депутаты потребовали разблокировать аэропорт: в Мининфрастуктуры помочь не смогли. Документ

В Днепре депутаты горсовета получили ответ от Министерства инфраструктуры на требование разблокировать аэропорт города для международных полетов. В ведомстве заявили, что помочь не могут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Днепра Артем Хмельников. Он напомнил, что аэропорт Днепра отказал нескольким авиакомпаниям в обслуживании (в частности, Air Ocean Airlines), а за последние 10 лет из него ушли все международные компании.

В то же время в декабре 2021 года горсовет проголосовал обращение к центральной власти о разблокировании аэропорта для международных полетов. В частности, депутаты обратились к Министерству инфраструктуры.

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В ведомстве ответили, что "одним из общих принципов хозяйствования является запрет незаконного вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения. Госавиаслужба является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины".

"Жаль, когда министерство не знает, что есть Воздушный кодекс Украины и другие документы, дающие возможность повлиять на ситуацию. Особенно это комично выглядит, когда в октябре 2021 года Украина с ЕС подписала соглашение "Про вільне небо", – подытожил депутат.

В то же время жители Днепра зарегистрировали петицию, в которой отметили: "Последняя международная авиакомпания ушла из Днепра в 2021 году – Австрийские авиалинии не смогли согласовать детали дальнейшего сотрудничества с днепровским аэропортом и переехали в Запорожье. Устали от такого монопольного положения в аэропорту Днепра, который на сегодняшний день фактически перестал соответствовать статусу "международного", ведь из него не летает ни одна иностранная авиакомпания. Более того – даже на внутренних рейсах сохранилось только одно направление – в Киев".