В Днепре демонтируют и восстановят разрушенную в результате атаки многоэтажку на Исполкомовской

В Днепре продолжается демонтаж аварийных конструкций дома на Исполкомовской, который был частично разрушен российским ракетным ударом в июне прошлого года. Специалисты обнаружили критическое проседание стен и перекрытий, что создает угрозу обвала. Несмотря на разрушения, в первом подъезде продолжают проживать более десяти семей. Что делают специалисты для того, чтобы избежать повреждений других домов во дворе, когда завершат работы и сколько средств планируют потратить на восстановление – далее.

На Исполкомовской, 24-А продолжается один из самых опасных этапов после ракетного удара, который частично разрушил второй подъезд дома в июне 2024 года. Здесь начался демонтаж аварийной части, что должно предшествовать восстановлению.

"За этот год подготовили проектно-сметную документацию, провели подготовительные работы и начался уже демонтаж, однако, как говорится, вскрытие показало, что часть дома продолжала быть аварийной после того, как мы демонтировали часть плит", – Владислав Макарец, начальник управления по организационным вопросам департамента по вопросам самоорганизации населения ДГС.

Обследование показало дальнейшее аварийное проседание конструкций. Одна из стен высотой около пяти метров отошла от фасада, что создало реальный риск обвала.

"Мы сейчас можем видеть, что конструкция вся сейчас находится в трещинах. Мы частично поставили винтовые подпорки, чтобы она не обвалилась под своим весом. И интересно, что горизонтальные плиты перекрытия, которые проходят, их держит конструкция лифтовая, которая давит на них сверху. А сама плита перекрытия держит стену, которая выходит во двор. Мы видим там трещины уже там 20-25 сантиметров и они держатся только вследствие трения. Поэтому когда начался этот демонтаж, оно еще больше отъехало и мы понимаем сейчас все риски: если снимать верхнюю часть, нагрузка снимется и эта вся стена упадет внутрь двора. Проблема в том, что она высотой 5 с половиной метров, а дом находится рядом другой на расстоянии 5 метров, поэтому есть риск его повреждения", – Владислав Макарец.

Техническое решение предусматривает фиксацию аварийной стены канатами, чтобы спрогнозировать траекторию обвала или направить его внутрь, а не на соседний дом. Далее будет ручной демонтаж: специалисты на страховочных тросах будут разбирать конструкции по кирпичику, снимая нагрузку. Во избежание вибрации, работа с техникой временно приостановлена. Несмотря на аварийное состояние дома, здесь продолжают жить люди.

"В доме 2 подъезда. Один разрушен – это второй подъезд, первый частично разрушен. Во втором люди не живут соответственно, а в первом подъезде живет где-то 12 квартир. Им подключить коммуникации все. Газ, вода, свет – все работает", – Сергей Волосюк, председатель правления ОСМД.

Сергей жил в одной из квартир второго подъезда. Она уцелела, однако жить в ней невозможно. Сейчас снимает жилье, аренду которого компенсирует горсовет. Делится, с нетерпением ждет возвращения в родной дом после восстановления дома.

"Где-то неделя будет на подготовку решения именно опоясывание этими канатами в монтировании швеллеров для того, чтобы обезопасить. После чего где-то недели две-три будет именно идти демонтаж. Ну у нас пока, если ничего не изменится, мы надеемся уже в декабре следующего года восстановить дом", – Владислав Макарец, начальник управления по организационным вопросам департамента по вопросам самоорганизации населения ДГС.

По предварительным расчетам, работы по восстановлению дома на Исполкомовской оценивают в более 45 миллионов гривен. И финальную смету будут корректировать после завершения демонтажа и детального технического обследования.