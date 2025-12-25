В Днепре делают все возможное, чтобы обеспечить жителям теплоснабжение во время блэкаутов

В Днепре делают все возможное, чтобы обеспечить горожанам подачу тепла во время отключений электроэнергии.

Крупнейшее теплоснабжающее предприятие Днепра "Теплоэнерго" в связи с действующими графиками отключения электроэнергии вынуждено привлекать генераторные установки в котельных и теплораспределительных пунктах в пиковые часы – утром и вечером.

"Сейчас предприятие работает почти на пределе своих возможностей. Запуск генераторов, их заправка и обслуживание – это колоссальная нагрузка на ресурсы предприятия. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины имеем длительные отключения электроэнергии, поэтому вынуждены применять альтернативные источники питания. Вместе с тем работу генераторов не всегда возможно спланировать, ведь графики отключений могут меняться по несколько раз в день. Сейчас сложно не только потребителям, но и коммунальщикам. Но мы делаем все возможное в пределах имеющихся ресурсов, чтобы поддерживать стабильную работу системы", – отметил заместитель директора по производству КП "Теплоэнерго" Владимир Билан, инспектируя запуск генератора на одном из теплораспределительных пунктов. Он 24 декабря дежурит по городу.

В приоритете – высотные электрифицированные дома более 13 этажей, где предприятие не только подает теплоноситель, но и поддерживает необходимое давление холодной воды для верхних этажей.

В целом генераторные установки предназначены для использования в критических ситуациях, особенно во время морозов, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу городской системы теплоснабжения.

Параллельно в городе продолжается установка новых генераторов даже в разгар отопительного сезона – для повышения устойчивости тепловой инфраструктуры к возможным обесточиваний. На сегодня КП "Теплоэнерго" установило 210 генераторов на объектах теплоснабжения.

Также дежурный по городу проинспектировал процесс ревизии электрооборудования в тепловом пункте В условиях регулярных обесточиваний специалисты КП "Теплоэнерго" системно проводят ревизию электрооборудования на тепловых пунктах. Во время проверок оценивают техническое состояние оборудования, исправность электрических соединений и защитных элементов. Особое внимание уделяют надежности работы систем, ведь в условиях повышенных нагрузок и нестабильного электроснабжения такие меры крайне важны.

"Проведение своевременных ревизий позволяет предотвратить аварийные ситуации и обеспечить стабильную и бесперебойную ежедневную работу системы теплоснабжения города. Из-за ежедневных длительных отключений электроэнергии страдает оборудование. Поэтому сейчас, по возможности, мы проводим превентивные работы, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций", — подчеркнул начальник теплового участка № 1 КП "Теплоэнерго" Анатолий Лавринюк.