В Днепре более 500 коммунальщиков работают над ликвидацией последствий непогоды

В Днепре продолжаются интенсивные работы по уборке городских дорог и тротуаров после снегопада. В течение почти суток к ликвидации его последствий привлекли более полутысячи работников коммунальных служб и значительное количество специализированной техники.

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Дмитрий Коробов, в работах было задействовано 68 единиц пескоразбрасывающей техники. Еще 7 машин работали на погрузке и вывозе материалов. Для очистки тротуаров использовали 15 единиц минитехники, дополнительно привлекли 19 единиц уборочной техники. Всего в уборке и содержании улично-дорожной сети участвовали около 500 работников.

Основной задачей коммунальных служб стало предотвращение образования гололеда. По словам Дмитрия Коробова, еще до начала снегопада дороги обработали противогололедными материалами, чтобы не допустить наката и осложнения движения во время интенсивных осадков.

Первоочередное внимание уделяли подъемам, мостам, путепроводам и главным транспортным артериям города. Благодаря превентивным мерам удалось избежать остановки общественного транспорта. После начала обильного снегопада техника работала непрерывно, а основные работы выполнялись в вечернее и ночное время, когда транспортный поток уменьшается.

По состоянию на утро основные магистрали Днепра были приведены в надлежащее состояние, движение транспорта не затруднено. Работы продолжаются и в дальнейшем – сейчас коммунальные службы сосредоточены на уборке второстепенных дорог, тротуаров и перекрестков, чтобы обеспечить безопасное передвижение как автомобилей, так и пешеходов.

В департаменте также отмечают, что одной из традиционных проблем остается припаркованный вдоль дорог транспорт, который затрудняет работу спецтехники. Для организации уборки коммунальные службы сотрудничают с полицией, которая временно ограничивает движение и помогает формировать колонны спецтранспорта.

Отдельно напоминают и об ответственности бизнеса и владельцев помещений. В соответствии с правилами благоустройства, они обязаны содержать прилегающие территории в надлежащем состоянии в любое время года. Контроль за соблюдением этих требований осуществляет инспекция по благоустройству, которая в случае нарушений выписывает предписания и штрафы.

Кроме того, в этом году в городе разместили контейнеры с противогололедными материалами на основных проспектах и бульварах. Это позволяет оперативно реагировать на изменение погодных условий без ожидания подвоза смеси. Общий запас посыпочного материала в Днепре сейчас превышает 2700 тонн.