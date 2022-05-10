В Днепр поступило 20 т гуманитарной помощи от Азербайджана

В Днепр поступило 20 тонн гуманитарной помощи от Азербайджана, которую передало посольство этой дружественной страны. В гуманитарке наиболее необходимы в военное время продукты длительного хранения и медикаменты. Их распределят среди тех, кто в этом крайне нуждается, — переселенцы и наши защитники.

"Мы искренне благодарим посольство и народ Азербайджана за эту помощь. Здесь крупы, консервы, масло, мука и многие другие продукты, которые не будут быстро портиться. Кроме этого, посольство направило нам расходные медицинские материалы", — отметила Наталья Костюченко, глава БФ " Фонд обороны страны".

Напомним, что в конце апреля посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова сообщила, что в Днепр посольство отправило два десятка тонн гуманитарной помощи, к упаковке которой присоединился и ее сын. За эту необходимую помощь городской голова Днепра Борис Филатов выразил благодарность Эльмире Ахундовой и народу Азербайджана, заметив, что Днепр как город, где живет большая азербайджанская община, всегда будет помнить эту поддержку.