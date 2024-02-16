В День военного журналиста Филатов поблагодарил пресс-офицеров и корреспондентов из разных городов за профессиональную работу

В день военного журналиста мэр Днепра Борис Филатов встретился с корреспондентами и пресс-офицерами, освещающими войну России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Во время общения говорили о прошлом опыте Филатова как журналиста и вызовах, с которыми сталкиваются современные медиа.

Мэр Днепра выразил благодарность военным журналистам за их работу – профессиональную и оперативную.

Еще одной темой разговора стала поддержка Днепром сил обороны.

"Благодаря мэру Днепра за постоянную поддержку. Без помощи мэров всех громад, которые здесь есть, войску, конечно, будет сложно. Мы ее (помощь. – Ред.) чувствуем", – сказал начальник пресс-службы одного из командований Алан Жангожа.