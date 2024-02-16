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В День военного журналиста Филатов поблагодарил пресс-офицеров и корреспондентов из разных городов за профессиональную работу

Мария Шевчук
Днепр
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В День военного журналиста Филатов поблагодарил пресс-офицеров и корреспондентов из разных городов за профессиональную работу

В день военного журналиста мэр Днепра Борис Филатов встретился с корреспондентами и пресс-офицерами, освещающими войну России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

В День военного журналиста Филатов поблагодарил пресс-офицеров и корреспондентов из разных городов за профессиональную работу

Во время общения говорили о прошлом опыте Филатова как журналиста и вызовах, с которыми сталкиваются современные медиа.

Мэр Днепра выразил благодарность военным журналистам за их работу – профессиональную и оперативную.

В День военного журналиста Филатов поблагодарил пресс-офицеров и корреспондентов из разных городов за профессиональную работу

Еще одной темой разговора стала поддержка Днепром сил обороны.

"Благодаря мэру Днепра за постоянную поддержку. Без помощи мэров всех громад, которые здесь есть, войску, конечно, будет сложно. Мы ее (помощь. – Ред.) чувствуем", – сказал начальник пресс-службы одного из командований Алан Жангожа.

В День военного журналиста Филатов поблагодарил пресс-офицеров и корреспондентов из разных городов за профессиональную работу