'Уже собирают голоса': пророссийские силы пытаются расшатать облсовет в Днепре

Председателем комиссии по военно-гражданскому сотрудничеству и территориальной обороне, которую планируют создать на ближайшей сессии Днепропетровского областного совета, планируют назначить Руслана Краснова – сына одиозного политика, бизнес-партнера Олега Царева и лидера партии "Громадська сила" Загида Краснова.

Видео дня

Об этом сообщает на своей странице в Facebook заместитель мэра Днепра Андрей Денисенко.

"Еще не закончилась война, еще льется кровь, а уже из всех щелей вверх по карьерной лестнице полезли "воюющие" на колчаковских фронтах – тыловые орденоносцы, золотая молодежь с родственниками на Расее, штурмовики ночных клубов и участники боевых действий в модных ресторанах. Полезли, в прямом смысле слова, по головам и трупам, по могилам наших защитников и побратимов", – пишет Денисенко.

По его словам, под это назначение уже активно собирают голоса в областном совете.

"Мол, Руслан Загидович, который возглавляет фракцию батьковой партии в облсовете, является действующим военнослужащим ВСУ, следовательно достоин новой руководящей должности в условиях военного положения. Но на самом деле – это йо...ный стыд и издевательство над всеми, кто действительно защищал и защищает Украину", – отмечает заместитель мэра.

Денисенко также обращает внимание, что Руслан Краснов (Габибулаев), который активно публикует фото и видео с оружием и на фоне военной техники, фактически проходит службу не на передовой.

"При этом, как известно из многочисленных публикаций в медиа, Краснов-Габибулаев-младший во время прохождения военной службы был много раз замечен в отцовском ресторане Рио на Сичеславской набережной Днепра и в пафосных заведениях украинской столицы", – сообщает Денисенко.

Ранее стало известно, что Руслан Краснов проходит службу в условиях, которые существенно отличаются от реалий большинства украинских военных.

В частности, по данным журналистов, он оформлен в составе воинской части 4804 Отдельного центра спецопераций "Восток", который занимается подготовкой движения сопротивления в восточных регионах Украины, включая работу с партизанским подпольем.

В течение службы Краснов записывал для Instagram и TikTok пафосные ролики о якобы "боевой работе", хотя, по словам источников журналистов, снимал их не на передовой, а на второй или третьей линии обороны.

Как отмечают источники, такие условия службы могли быть обеспечены благодаря влиянию его отца, который якобы коррумпировал непосредственного руководителя сына – командира воинской части 4804, полковника Юрия Василика.