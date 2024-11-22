Утратил голос и пережил контузию: в Днепре врачи помогают вернуться к жизни воину, получившему тяжелое ранение

В прошлом – профессиональный повар, ныне – военный. 30-летний Максим из Кривого Рога в первые дни полномасштабного вторжения РФ оставил любимую работу и добровольно присоединился к территориальной обороне, а затем присоединился к рядам ВСУ. Служил сапером в Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

7 февраля 2024 года во время атаки вражеского дрона он получил тяжелые осколочные ранения, контузию, потерял способность говорить и пережил инсульт. Максиму сделали пять операций, сейчас готовится к шести и лечится в реабилитационном центре Днепра.

"Я искренне благодарна врачам, они ежедневно делают чудеса. В реабилитационном центре ему стало заметно лучше: окреп, ожил. Каждый специалист уделяет ему много внимания, ставится с заботой. Максим любит поспать дольше, но здесь уже в 9 утра работает со специалистами – это о чем-то говорит! Для матери невыносимо видеть своего ребенка в таком состоянии, но я понимаю, что должен поставить его на ноги. Это моя обязанность. В конце концов, они защищают нас там, а мы, их родные, должны защищать и поддерживать их со своей стороны", – говорит мама воина Елена.

Из-за ранения Максим почти не говорит, поэтому с ним работает терапевт по речи и речи. Ее задача – не обучать пациента говорить заново, как это делает логопед, а разблокировать речь, нарушенную травмой.

"У Максима есть поражение мозга, в частности, языково-чувственных зон. Когда я начала с ним работать, он мог общаться только простыми звуками. Сейчас он уже может сказать, например, "Добрый день". Максим хорошо читает, распознает слова, сопоставляет надписи с картинками. Это действительно прогресс. Со временем есть надежда, что речь частично восстановится, но вряд ли это будет тот уровень, который был до травмы", – рассказала терапевт по языку и речи Лилия.

Физический терапевт Илья также говорит о положительной динамике состояния Максима: "Из-за многочисленных осколочных ранений пациент очень плохо ходил и передвигался только с тростью. В настоящее время он может передвигаться самостоятельно, но под наблюдением. Мы работаем над тем, чтобы улучшить ход и научить его преодолевать лестницу. Долговременная реабилитация позволит Максиму увеличить силу и выносливость, но, к сожалению, о полном восстановлении говорить пока рано".

В мультидисциплинарной команде реабилитации работает и эрготерапевт Регина. Ее задача – помочь Максиму вернуться к самостоятельной жизни, научить его обслуживать себя в быту.

"Мы работаем над тем, чтобы Максим мог самостоятельно одеваться, готовить еду, сходить в магазин. Наши занятия довольно разнообразны: в один день работаем только с концовкой, в другой – можем, например, что-нибудь приготовить. Он становится заметно самостоятельнее и меньше зависит от посторонней помощи. Раньше он часто избегал использования травмированной руки, но сейчас старается и пробует выполнять задачи. Это очень важно", – отметила Регина.