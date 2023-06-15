'Улицами Днепра': Музей истории Днепра презентовал цикл лекций по переименованиям в городе

Музей истории Днепра представил ряд лекций и интерактивную карту в рамках проекта "Улицами Днепра". Все это – чтобы ознакомить днепрян с историей переименований в городе. Сегодня одна из лекций для горожан прошла в ДК "Шинник".

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"В 2022 году произошло много переименований улиц, проспектов нашего города. И очень часто местные жители не до конца понимают, в честь кого эти переименования. Мы, благодаря проекту #ZMINA_2_0 "Субгранты для культурных проектов" фонда ИЗОЛЯЦИЯ при финансовой поддержке Европейского Союза, подали такой грантовый проект "Улицами Днепра", чтобы донести до местных жителей информацию о переименовании, в частности, в честь кого они называются. , заместителем директора по научной работе Святославом Чируком. Поскольку когда мы начали изучать историю переименованных улиц, то увидели, что определенное количество из них было углублено еще в казацкую историю", – отметил ведущий научный сотрудник "Музея истории Днепра" Вадим Прокопов.

Научный сотрудник добавил, что также в рамках этого проекта они разработали интерактивную карту улиц, которую можно посмотреть на сайте музея, а в будущем покажут еще и фильм. Также он добавил, что этот проект будут пополнять, потому что переименованных улиц сейчас около шести сотен.

"Мы пришли с коллегами на лекцию, и скажу, что это было очень познавательно и интересно. Потому что я с детства интересуюсь историей нашего города. Поэтому я считаю, что подобные мероприятия должны быть, чтобы живущие днепряне тоже знали нашу историю и понимали, в честь кого сейчас названы улицы, и почему важно проводить процесс декоммунизации", – отметила посетительница лекции Наталья.

Таких презентаций в Днепре проведут около 10-ти во всех районах города. Узнать время и место можно на странице Музея истории Днепра в Facebook.