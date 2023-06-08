Украинский Днепр и американский Гранд-Рэпидс официально объявили о дружбе между городами

Накануне в американском городе Гранд-Рэпидс, штат Мичиган, на ежегодном празднике городов-побратимов было объявлено об альянсе Города Дружбы с Днепром. Это важный статус, являющийся отправной точкой перед установлением побратимских отношений. Ранее это событие живо анонсировали медиа Западного Мичигана.

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"Это добавляет столь богатого разнообразия в наше собственное сообщество, и это действительно повышает наше обязательство быть всеобъемлющим, гостеприимным сообществом для всех", – цитирует слова госпожи мэра Гранд-Рэпидс Розалин Блисс американский канал "FOX17".

Традиционное для этого города событие собрало также представителей сообществ разных городов-партнеров Гранд-Рэпидса.

"В этой войне наши самые мощные доспехи – это божественное благословение и искренние друзья. Это то, что укрепляет нас. Это то, что ведет нас к Победе свободного мира над темным средневековым злом. Спасибо, что стоите на стороне света вместе с Украиной и нашим Днепром", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов в своем видеообращении, которое показали собравшимся.

В знак поддержки Днепра и всей страны к церемонии добавили и украинский колорит.

"Это вдохновляет местное сообщество. Помогает им чувствовать себя как дома", – отметил представитель украинской общины Александр Коваленко.

Напомним, первые шаги по укреплению отношений между двумя городами сделали еще год назад. Тогда глава Гранд-Рэпидс госпожа Блисс и мэр Днепра Борис Филатов провели совместную видеоконференцию и очертили планы дальнейшей работы.

Как известно, Гранд-Рэпидс является городом, где была основана известная компания "Amway". Также оттуда родом посолка США в Украине Бриджит Бринк. Как и остальное мировое сообщество, они внимательно следят за событиями, которые переживает Украина (и Днепр в частности) во время войны, развязанной РФ.