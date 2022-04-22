Геннадий Корбан: украинская армия мотивирована и сразится дальше. Видео

Ситуация на Донбассе будет иметь значение для Днепра и области – как центра медицинской логистики и гуманитарного хаба. Об этом руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан заявил во время телемарафона на канале "ДнипроTV" 22 апреля. Так, в больницах Днепропетровщины сейчас находится более 1,2 тыс. человек. Регион также приютил уже около 160 тыс. переселенцев из горячих точек Украины. И это вдвое больше, чем было в 2014 году.

Геннадий Корбан заметил, что в настоящее время враг начал меньше использовать авиацию, ведь противовоздушные силы Украины окрепли. Оккупанты несут существенные потери в летательной технике, но усиливают обстрелы из дальней артиллерии.