'Убежище для убегающих от войны': как в Днепре функционирует волонтерский шелтер на улице Щербаня

Центр временного пребывания людей с инвалидностью, людей пожилого возраста, а также их семей был создан при содействии БФ "Схід SOS" в Днепре по адресу: ул.Щербаня, 4 в сентябре 2022 года. Это место стало настоящим приютом для временного пребывания тех, кто убегает от войны. Горисполком Днепра выделил помещение, а фонд "Схід SOS" при поддержке Бунге, производителя "Олейна" в Украине, помог обустроить шелтер в Днепре, а также обеспечить палаты всем необходимым: бытовой техникой и т.д. Для мам с детками тут созданы специальные комнаты.

Приют принимает на определенный период людей, которых команда БФ "Схід SOS" евакуирует с прифронтовых территорий. Это Херсон, Краматорск, Бахмут, Константиновка, Изюм, Авдеевка, Северодонецк, Славянск и другие населенные пункты Украины. Пропускная способность центра – 100 человек. С момента своего существования шелтер предоставил приют 222 переселенцам, а также их домашним животным. В так называемых транзитных шелтерах проживают представители маломобильных групп населения, люди старшего возраста и люди с инвалидностью, которых команды эвакуации "Схід SOS" спасли с прифронтовых населенных пунктов. Они остаются тут, пока команда, которая занимается расселением, ищет места для постоянного проживания и при необходимости возобновляет документы, оформляет социальные выплаты.

По состоянию на конец ноября 2023 года в шелтере проживают 26 человек. Из них 14 мужчин и 11 женщин. Средний возраст жителя 50 лет, самому старшему 95, а младшему 12 лет. Среди жителей – 8 маломобильных людей, в том числе двое лежачих. На сегодняшний день 6 семей нашли убежище в шелтере.

В последние полгода эвакуированные остаются в убежище на длительное время. Среди причин – полное или частичное отсутствие документов, длительное лечение, которое можно обеспечить и проконтролировать в Днепре, в том числе хирургические операции и оформление инвалидности. У работников и жителей убежища нет уверенности, что это возможно реализовать в других местах расселения людей. Кроме того, в Днепре существует нехватка мест с уходом за лежачими и маломобильными.

"Самое приятное в работе, когда удается помочь людям в беде, и они приходят в себя, становятся на ноги и начинают двигаться, развиваться, находят работу или идут учиться", – отметила администратор шелтера Ольга Прасил-Ковалева.

В 2023 году к команде присоединилась мобильная бригада фонда: психологи, социальные работницы и юристы. Это очень важная помощь и разгрузка команды эвакуации – раньше кроме помощи с выездом из горячих точек они также выполняли указанные функции. Благодаря шелтеру и его сервисам эвакуация стала "полным циклом" помощи эвакуированным, не требующим пребывания в специализированном центре для маломобильных или в стационаре, которым необходимо переночевать перед отправкой в другие города, побыть несколько дней или недель до расселения.

Для жителей Центра это место стало вторым домом, где они чувствуют себя одной большой семьей и где их встречают с теплом и заботой.

С 24 февраля 2022 года фонд "Схід SOS" эвакуировал с прифронтовых и деоккупированных территорий более 80 000 человек, в том числе более 10 000 человек с инвалидностью и представителей маломобильных групп населения, которых команда при необходимости сопровождает в поиске жилья, помогает восстановить документы, получить медицинское сопровождение.

Записаться на эвакуацию можно по номеру горячей линии, работающей с понедельника по субботу (8:00-18:00): 0800 332 614.

Получить консультацию можно и в мессенджерах: