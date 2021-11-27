В Кривом Роге неизвестный богатырь испортил припаркованные авто. Видео

В Днепропетровской области, в городе Кривой Рог, на одной из парковок возле жилого дома, мужчина перевернул три автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что машины "лежат" на одном боку.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале издания "Информатор". Как рассказали очевидцы, инцидент произошел еще в пятницу, 25 ноября, в ночное время – около 23:00. Стоянка, на которой заметили перевернутые авто, расположена в микрорайоне Заречный (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Заречном с машинами что-то происходит. Не понятно, что", – сказал автор ролика.

Видео дня

Как сказано в сообщении журналистов, неизвестный мужчина переворачивал транспортные средства вручную. Его личность пока не установлена. О мотивах такого поступка в издании не сообщили.

В сети также опубликовали кадры, вероятно, с места происшествия, на которых видно, что мужчина сам переворачивает машину.

Детали произошедшего устанавливают правоохранители. Мужчину также уже разыскивают. Отметим, что официально в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, инцидентпока не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре неизвестные затолкали в автомобиль мужчину и вывезли его в неизвестном направлении. Предварительно, перед этим человек был избит.