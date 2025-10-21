'Точка исцеления': в Днепре презентовали фильм о ветеране, который нашел силы жить через искусство

В Днепре 20 октября в Культурно-деловом центре "Менора" состоялась премьера документального фильма "Точка исцеления". Это лента о ветеране российско-украинской войны, актере и основателе театра "Арт-Фронт" Игоре Кирильчатенко.

Видео дня

Фильм о днепрянине увидят за рубежом

Во время премьеры зал почти полностью заполнили зрители. Среди них были ветераны, деятели культуры, побратимы и друзья Героя. Событие превратилось не просто в показ фильма, а в искреннюю встречу людей, которые глубоко понимают цену боли и возрождения. Режиссер ленты Екатерина Стрельченко известна своими документальными работами о выдающихся личностях, среди которых фильм об Олесе Гончаре "Слово как оружие". На этот раз она обратилась к теме реабилитации ветеранов.

"Одной из основных целей фильма является привлечение внимания к реабилитации ветеранов, которые возвращаются с войны, — отметила Екатерина. – В центре сюжета – история Игоря Кирильчатенко, который после серьезных ранений и депрессии не смог вернуться в государственный театр. Зато создал собственный театр "Арт-Фронт". Как раз в этом году я наблюдала, как рождается их новый спектакль "Громкая тишина войны". Работа над фильмом длилась пять месяцев, из них три — именно съемки. Кроме Днепра, этот фильм увидят в Полтаве, Киеве и Львове. А дальше будем стараться повезти его за границу, уже началась работа над переводом на английский".

Фильм "Точка исцеления" создан при поддержке Украинского культурного фонда и компании WORK.UA.

Театр как способ возвращения к жизни

История военнослужащего с позывным "Артист" раскрывается через его собственные воспоминания и размышления тех, кто активно поддерживает тему реабилитации ветеранов. Среди участников фильма — психолог, работающий с военными, ветеран Александр Терещенко, военный капеллан Дмитрий Поворотный, писатель Виталий Капранов и режиссер спектакля "Громкая тишина войны" Александр Глумов

"Я всегда хотел быть просто актером, хотел играть на сцене, — признается Игорь Кирильчатенко. — Я директор театра вынужденно, руководитель проекта тоже вынужденно — потому что больше никто не мог это сделать. Но все, что мне нужно, это сцена. Это не просто профессия — это моя жизнь. Когда вернулся с фронта, понял, что мой фронт теперь — здесь, в искусстве".

На фронте Игорь получил ранение и контузию, частично потерял слух и начал заикаться. Но вернулся на сцену, сделав ее пространством свободы, терапии и самовыражения. Его театр "Арт-Фронт" стал сообществом, где ветераны могут снова научиться доверять и открываться.

"Было очень трудно, когда погибали друзья, — вспоминает Игорь. — Я часто спрашивал себя: почему они, а не я? И тогда пришло осознание — если я жив, значит, должен что-то делать. Один мой побратим, Борис Гуменюк, сказал мне: если хочешь сделать что-то глупое, лучше возьми гранату и иди к врагу. Умрешь героем. И эти слова меня остановили. Я понял, что могу воевать по-другому — через искусство, через сцену".

Героизм — в способности возвращаться к жизни

Фильм "Точка исцеления" посвящен памяти поэта и военного Бориса Гуменюка, который пропал без вести в декабре 2022 года. В ленте звучат его стихи.

"Я благодарю Екатерину, хотя в начале говорил ей: я не герой, герои — это те ребята, которые сбивали самолеты и вытаскивали собратьев с поля боя, — поделился "Артист". — А она ответила: ты герой, потому что вернувшись с войны, не сложил оружие. Ты воюешь дальше — через театр, через искусство".

Для Кирильчатенко театр стал средством исцеления после периода депрессии и потери жизненного смысла. Опорой для него были жена Светлана и дети, которые стали его надежным тылом. Благодаря поддержке семьи Игорь снова вернулся на сцену.

"Точка исцеления" — документ нашего времени

Название фильма отражает его суть – момент, когда боль еще не исчезла, но уже появляется свет. Финальная сцена, где Игорь Кирильчатенко преодолевает лестницу к шару на Сичеславской набережной, символизирует это возрождение. Премьера состоялась именно в день его рождения.

"Мы давно сотрудничаем с госпожой Екатериной Стрельченко и поддерживаем ее инициативы, – отметил Евгений Хорошилов, начальник управления культуры Днепровского городского совета. – Истории таких людей, как Игорь, должны видеть все – особенно молодежь и дети. Это примеры настоящего патриотизма и мужества".

"Точка исцеления" – это не просто лента о войне. Это история человека, который учится жить после темноты. Своим примером Игорь Кирильчатенко показал: даже когда кажется, что все потеряно, всегда существует точка, с которой начинается путь к восстановлению себя.