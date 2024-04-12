Типография ветерана: история о развитии собственного дела в Днепре

Артем Кретинин – защитник нашей страны. Получил ранение, плохо видит на один глаз. Он с радостью показывает, как работает новенькая типография. Мужчина открыл собственное дело, о котором мечтал более 10 лет. Но чтобы его бизнес работал по полной, семье пришлось пройти довольно трудный путь.

"Начинал еще в родном Донецке. Разрабатывал разнообразные дизайны для визиток, блокнотов и не только. С началом войны работать на оккупационные власти наотрез отказался. Переехал в Днепр, в 2014 ушел в АТО. Через несколько лет все же перевез часть оборудования в город и все равно – работал с коллегами отдаленно. Понемногу закупал оборудование на печать. С полномасштабным вторжением бизнес заморозился, ведь в марте 2022 уже выполнял боевые задания на Луганщине. Но клиенты звонили по телефону, спрашивали", – не сдерживает улыбки господин Артем.

Тогда в свои руки все взяла жена. "Я не знала тонкостей этого дела. Но разобралась. По телефону мужчина меня учил. Иногда не выходил на связь неделями. Но мы справились. Удержались и развивались. Главное, не сдаваться!" – рассказала Анастасия Кретинина.

После ранения и продолжительной реабилитации в прошлом году Артем присоединился к проекту Dnipro&Relocate, который поддерживала Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и реализовывала Днепровский городской совет с Агентством системных продаж Алены Сафоновой. "Тогда мне благодаря консультациям рассказали о грантах, именно для ветеранов. Эта машина (печатная — ред.) была моей мечтой. Несмотря на все, я воплотил ее", — поделился Артем Кретинин.

В настоящее время по ул. Шевченко, 10 работает типография, где можно заказать визитки, открытки, календари, блокноты, наклейки, и больше – помогают с дизайном.

"Это пример, когда семейный бизнес развивается. Помощью стал проект Dnipro&Relocate, где главной целью была поддержка вновь созданных предприятий (стартапов), возобновление, поощрение, рост и расширение бизнеса в Днепре. Тогда проводились личные консультации с представителями банка, работающего с государственными грантовыми программами. Там пошагово объясняли, как заполнять бумаги, какую информацию подавать. Благодаря проекту более половины участников удержалась на рынке и развивается", — подытожила Ирина Журавлева, начальница управления регуляторной политики и развития предпринимательства департамента правового обеспечения Днепровского горсовета.