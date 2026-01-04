'Такие ремонты – ощутимая поддержка. Жители всем довольны', – управляющая ОСМД в Днепре об участии в городской программе софинансирования

В Днепре по городской программе софинансирования за 2025 год реализовано 359 заявок по различным видам ремонтов в домах ОСМД и ЖСК.

Видео дня

Среди них 151 ремонт лифтового оборудования, 54 кровли, 25 межпанельных швов, 9 отмосток, 45 ремонтов электросетей, 62 сантехнические системы и тому подобное.

В ОСМД "БАТУМСКАЯ 24" (ул. Батумская, 24) в прошлом году был выполнен текущий ремонт сантехнических систем: холодного водоснабжения и канализации.

По словам директора департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Святослава Ткаченко, такие работы важны, поскольку старые трубы водоснабжения накапливают ржавчину, осадок и минеральные отложения, что приводит к ухудшению качества воды и снижению напора. А канализационные трубы могут накапливать мусор или протекать.

"За этот ремонт городские власти в лице департамента по вопросам самоорганизации населения оплатила около 200 тысяч гривен, что составляет 75% от общей суммы. Напомним, городская программа софинансирования распространяется на многоквартирные дома в Днепре, которые эксплуатируются более десяти лет, и предусматривает софинансирование работ в доме. ОСМД и ЖСК достаточно собрать 25% от стоимости работ, а 75% поможет оплатить городская власть", – отметил Святослав Ткаченко. Он 4 декабря дежурит по городу.

Также в ОСМД "БАТУМСКАЯ 24" в 2025-м установили трое тамбурных дверей. Общая стоимость работ составляет около 125 тыс. грн, из которых только 6 240 грн оплатили жители.

В апреле 2025 года после внесения изменений в Программу софинансирования была введена новая уникальная возможность для ОСМД, ЖСК и ОК ЖСК города Днепра – установить вторые тамбурные двери после первых входных в подъезд всего за 5% их стоимости. Остальные 95% оплачивает городская власть.

"Заявки на установку вторых тамбурных дверей в ОСМД и ЖСК принимаются в департамент по вопросам самоорганизации населения городского совета по адресу: ул. Воскресенская, д. 21-А. Среди необходимых документов: протокол правления об определении участия в программе, копия выписки из ЕГРПОУ и справка из банка о наличии собственной доли софинансирования – 5%.

Программа продлится до 2029 года. Крайнего срока подачи документов нет – заявки обрабатываются по мере поступления. За 2025 год в департамент поступило 508 заявок на установку почти 3 тысяч дверей. Из них обработано и реализовано 381 заявку – установлено 1 780 металлопластиковых дверей", – добавил Святослав Ткаченко.

Управляющая ОСМД "БАТУМСКАЯ 24" Марина Коваленко добавила: "Для нашего дома участие в программе софинансирования стало ощутимой поддержкой. В 2025 году мы установили вторые металлопластиковые тамбурные двери, и жители, особенно на первых этажах, сразу почувствовали, насколько лучше сохраняется тепло. При этом ОСМД оплатило лишь 5% от стоимости работ. Также по программе 25 на 75 заменили аварийные трубы холодного водоснабжения и полностью обновили канализацию.

Старые сети протекали в нескольких местах и требовали немедленного ремонта. Работы длились около недели и были выполнены быстро и качественно. Наше ОСМД существует чуть больше года, и это было первое участие в городской программе. Результатом люди довольны. На следующий год мы уже подали заявку на замену системы отопления".