Связанные с Красновым структуры пытаются через суд отобрать у Днепра 130 млн во время войны – медиа

Структуры, связанные с Загидом Красновым, пытаются через суд взыскать с Днепра якобы недополученные доходы за размещение наружной рекламы. Речь идет о сумме свыше 130 млн грн.

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О сложных судебных процессах, которые тянутся годами, а также о причинах конфликта рассказывает "Днепр Оперативный".

"Первый иск на 49,3 млн грн касается рекламных щитов, демонтированных ещё в 2021 году (их с многочисленными нарушениями установили в городе ещё в "нулевые" – во времена фактического правления в Днепре "добрых партнеров": собственно, Краснова и предателя Царёва). Незаконные рекламные щиты городские власти систематически демонтировали, и эта работа встретила яростное сопротивление со стороны Краснова (Габибуллаева) и его сообщников – привезенные на места демонтажа "титушки" стреляли и устраивали драки с работниками коммунальных служб. И якобы упущенную выгоду от этих щитов и их стоимость сообщники Краснова решили взыскать через суд", – говорится в материале.

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"Днепр Оперативный" сообщает, что судья Геннадий Манько удивительно быстро изучил 20 томов дела, которое длилось 4 года, всего за 2 месяца. Также он отклонил запрос города о проведении экспертизы, но за 2 часа заседания утвердил 60 экспертных заключений со стороны истца, в которых все старые демонтированные конструкции, которым было более 10 лет, были оценены как новые. Кроме того, он почему-то не обратил внимания на то обстоятельство, что владельцы рекламных щитов забрали демонтированные конструкции, но требуют за них деньги как за уничтоженные. Кроме того, у Манько не возникло вопросов по поводу договоров, по которым все без исключения бигборды якобы сдали в аренду буквально накануне демонтажа.

"Второе дело – первоначально на 86 млн грн – касательно других требований фирм из сферы интересов Краснова имеет тот же почерк: тоже наружная реклама, тоже выдуманные упущенные доходы, истец делал паузы на якобы доработку, пока система не передала дело судье Михаилу Николенко, после чего сумма требований к городу выросла в четыре раза. Убытки были определены по расчетам на калькуляторе, при этом городу отказали в проведении собственных экспертиз", – отметили в "Днепр Оперативный".

Журналисты сообщают, что семья судьи Николенко во время войны стремительно обогатилась. На имя сына записали поместье в Слобожанском, квартиру в элитном ЖК "Маяк" и роскошный электромобиль Mercedes EQE за 2,9 млн грн, на котором ездит сам судья.

"Попытка выделить 130 млн грн из бюджета города, который держит на себе сразу несколько фронтов, ежедневно поддерживает ВСУ, принимает вражеские удары и ликвидирует их последствия, выглядит как откровенная диверсия. Учитывая историю партнерства с Царёвым и связи с родным братом-депутатом и путинским чиновником в РФ, который открыто выступает за войну против Украины, действия Краснова приобретают весомые признаки работы в интересах государства-врага", – пишет "Днепр Оперативный".