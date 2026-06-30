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Связанные с Красновым структуры пытаются через суд отобрать у Днепра 130 млн во время войны – медиа

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
747
Загид Краснов
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Структуры, связанные с Загидом Красновым, пытаются через суд взыскать с Днепра якобы недополученные доходы за размещение наружной рекламы. Речь идет о сумме свыше 130 млн грн.

О сложных судебных процессах, которые тянутся годами, а также о причинах конфликта рассказывает "Днепр Оперативный".

"Первый иск на 49,3 млн грн касается рекламных щитов, демонтированных ещё в 2021 году (их с многочисленными нарушениями установили в городе ещё в "нулевые" – во времена фактического правления в Днепре "добрых партнеров": собственно, Краснова и предателя Царёва). Незаконные рекламные щиты городские власти систематически демонтировали, и эта работа встретила яростное сопротивление со стороны Краснова (Габибуллаева) и его сообщников – привезенные на места демонтажа "титушки" стреляли и устраивали драки с работниками коммунальных служб. И якобы упущенную выгоду от этих щитов и их стоимость сообщники Краснова решили взыскать через суд", – говорится в материале.

Связанные с Красновым структуры пытаются через суд отобрать у Днепра 130 млн во время войны – медиа

"Днепр Оперативный" сообщает, что судья Геннадий Манько удивительно быстро изучил 20 томов дела, которое длилось 4 года, всего за 2 месяца. Также он отклонил запрос города о проведении экспертизы, но за 2 часа заседания утвердил 60 экспертных заключений со стороны истца, в которых все старые демонтированные конструкции, которым было более 10 лет, были оценены как новые. Кроме того, он почему-то не обратил внимания на то обстоятельство, что владельцы рекламных щитов забрали демонтированные конструкции, но требуют за них деньги как за уничтоженные. Кроме того, у Манько не возникло вопросов по поводу договоров, по которым все без исключения бигборды якобы сдали в аренду буквально накануне демонтажа.

"Второе дело – первоначально на 86 млн грн – касательно других требований фирм из сферы интересов Краснова имеет тот же почерк: тоже наружная реклама, тоже выдуманные упущенные доходы, истец делал паузы на якобы доработку, пока система не передала дело судье Михаилу Николенко, после чего сумма требований к городу выросла в четыре раза. Убытки были определены по расчетам на калькуляторе, при этом городу отказали в проведении собственных экспертиз", – отметили в "Днепр Оперативный".

Журналисты сообщают, что семья судьи Николенко во время войны стремительно обогатилась. На имя сына записали поместье в Слобожанском, квартиру в элитном ЖК "Маяк" и роскошный электромобиль Mercedes EQE за 2,9 млн грн, на котором ездит сам судья.

Олег Царев и Загид Краснов

"Попытка выделить 130 млн грн из бюджета города, который держит на себе сразу несколько фронтов, ежедневно поддерживает ВСУ, принимает вражеские удары и ликвидирует их последствия, выглядит как откровенная диверсия. Учитывая историю партнерства с Царёвым и связи с родным братом-депутатом и путинским чиновником в РФ, который открыто выступает за войну против Украины, действия Краснова приобретают весомые признаки работы в интересах государства-врага", – пишет "Днепр Оперативный".

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