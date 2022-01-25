Световые заводские трубы Dnipro Light Flowers попали в топовый журнал Designboom

Проект Dnipro Light Flowers попал в один из топовых мировых журналов о дизайне, архитектуре, технологиях и искусстве Designboom. Ранее световые заводские трубы Днепра победили во всемирном конкурсе светового дизайна LIT Lighting Design Awards 2021.

Об этом сообщает "Наше місто" со ссылкой на пост в Facebook представителя подрядной организации ООО "Эксполайт" Николая Каблуки.

"Проект Dnipro Light Flowers стал новым символом города. Он символизирует переход Днепра из индустриального в пост индустриальный город, а также заявляет о нем не только на всю Украину, но и на весь мир", — написал Николай Каблука.

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Отметим, что Designboom (основанный в Милане в 1999 году) — первый в мире онлайн-журнал. В нем публикуются только самые интересные проекты мирового масштаба. И украинский проект Dnipro Light Flowers тоже попал в их число.