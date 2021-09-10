Световая арт-инсталляция в Днепре может стать крупнейшей в мире – Корбан

В Днепре завершили монтаж оборудования для масштабного лазерного шоу ко Дню города, который будет отмечаться 11 сентября. Постиндустриальная световая инсталляция может стать крупнейшей в мире.

О таком подарке городу и его жителям рассказал политик и бизнесмен Геннадий Корбан в Facebook. Он обнародовал соответствующие фотографии (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Скоро, в Днепре! Возможно это самая большая световая арт-инсталляция в мире! Подарок городу и горожанам", – написал Корбан, представляя лазерное шоу.

"Это очень красиво. Респект", – прокомментировал фотографии журналист Юрий Бутусов.

Видео дня

Как видно из кадров, основой для световой инсталляции стали пять заводских труб, которые сейчас выведены из эксплуатации. На них смонтировали оборудование и лазеры.

Перманентная световая инсталляция называется Dnipro Light Flowers. Она расположена на левом берегу Днепра и будет "рисовать" в небе над городом огромные лазерные цветы. Ее представлят в День города 11 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре появилась артинсталяция, которая воспроизводит его звучание.