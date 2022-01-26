Свалка под окном: почему некоторые перевозчики не вывозят габаритный мусор, несмотря на заключенный договор

В Днепре ОСМД, ЖСК и другие юридические лица заключают договоры с компаниями-перевозчиками на вывоз и утилизацию мусора. Некоторые горожане, чтобы сэкономить средства, подписывают договоры с "серыми" перевозчиками, которые не вывозят габаритный мусор. Как следствие – на обочинах образуются свалки. Так произошло на улице Марии Лисиченко, 15-17. Глава тамошнего ОСМД заключил договор, по которому не был предусмотрен вывоз крупногабаритного мусора.

"Жители домов на улице Марии Лисиченко регулярно обращались в департамент экологической политики с жалобами на засорение территории. Как выяснилось, глава ОСМД заключил договор, где отсутствовал пункт на вывоз габаритного мусора (старая техника, мебель, оконные рамы). Из-за этого и возникают постоянные накопления хлама. Председателю ОСМД было дано предписание. В трехдневный срок он обязан предоставить в департамент информацию о заключении нового договора с нужными требованиями, иначе ему грозит административная ответственность, штраф – 850-1700 гривен", – рассказала главная специалистка сектора санитарного надзора отдела экологического контроля управления коммунальной экологии департамента экологической политики ДГС Наталья Бовкун.

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Лучшая ситуация на улице Щепкина, 39. До недавнего времени они пользовались услугами "Днепрокоммунтранса", но когда увидели, что перевозчик не вывозит габаритный мусор, расторгли договор.

"Сейчас мы заключили договор с "Экологией-Д", платим на 16 гривен больше, но теперь нет проблем с вывозом габаритного мусора. Территория убрана, выглядит аккуратно", – рассказал глава ОСМД "Жемчужина-39" Вячеслав Боровиченко.

Департамент экологической политики в конце 2021 года направил 460 предписаний юридическим лицам об отсутствии договоров на вывоз габаритного мусора, поделился заместитель директора департамента - начальник управления охраны окружающей среды департамента экологической политики ДГС Ярослав Крысько:

"Проблема накопления мусора, переполненные контейнеры возникают из-за того, что ОСМД пользовались услугами неутвержденного перевозчика. Утвержденный в городе – "Экология-Д". Он является победителем конкурса на перевозку ТБО в Днепре".

В департаменте отмечают, что строительные отходы не входят в габаритный мусор. Договор об их вывозе следует заключить отдельно с "Экологией-Д" или любой другой компанией, у которой есть договор с полигоном.