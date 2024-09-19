Спецпосланник правительства Германии встретился с Филатовым: обсудили ситуацию с децентрализацией в стране

19 сентября в Днепр с визитом прибыл специальный посланник правительства Федеративной Республики Германия по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт.

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"Он – первый друг местного самоуправления Украины. За все, что он делает для местного самоуправления, мы все это ценим – городские головы и территориальные общины", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Основными темами разговора стали потребности для укрепления местного самоуправления, роль общин в процессе восстановления, реконструкции и интеграции в ЕС, а также вопросы законодательства, отвечающего интересам ОМС.

К обсуждению также присоединились представители немецкой правительственной компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и их программы U-LEAD с Европой.

"Местное самоуправление очень важно во время войны. Я здесь для того, чтобы получить новую информацию о ситуации в разных городах — не только в Днепре, но и в других крупных общинах. Надеюсь, что результаты моего визита станут шагом к улучшению ситуации в общинах городов Украины и, наконец, к победе Украины", — подчеркнул Мильбрадт и подчеркнул значимую роль Днепра среди других крупных украинских городов.