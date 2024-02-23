Специалисты ГСЧС определят, нужно ли отселение всех жильцов из дома в Днепре, в который попала ракета РФ, – Филатов

В Днепре после очередной атаки РФ по жилому дому идет разбор завалов. Работают спасатели и все коммунальные службы. Сейчас известно, что жители двух подъездов будут отселены. Будет ли это касаться людей из остального дома – окончательно решат после выводов специалистов.

"Сейчас провели визуальное освидетельствование, вместе с ГСЧС будем решать вопросы с отселением. Это будет известно в ближайшее время. Работаем дальше", – сказал находящийся на месте мэр Днепра Борис Филатов.

Ночью поврежденная многоэтажка, где уничтожено несколько квартир, отключена от коммуникаций. Днепрянка Лидия проживает в одном из близлежащих домов. Женщина ждет разбора завалов, чтобы узнать судьбу коллеги, с которой вместе работали консьержами. Женщина жила на одном из верхних этажей.

"Из окна это все было видно. Мы видели взрыв, пламя – "гриб" такой. Мы не сразу поняли где это, был второй час ночи. Очень больно, очень досадно, но мы ждем", – говорит Лидия.

Кроме того, неизвестной остается судьба 96-летнего мужчины.