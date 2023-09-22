Современные и надежные: Днепр передаст на фронт еще восемь грузовиков для украинских защитников

Днепр передаст на фронт очередную партию автомобилей для наших военных. В этот раз это восемь грузовиков Renault TRM 2000. Машины оснащены мощным дизельным двигателем и грузоподъемностью полторы тонны. Автомобили поедут на фронт как только пройдут полное техническое обслуживание. Их распределят по военным частям/подразделениям.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"С начала полномасштабного вторжения город оказывает помощь ВСУ и ТРО в виде автотранспортных средств. С 24 февраля 2022 года на нужды военных было передано около 650 авто. Также оказывали помощь в виде топлива – всего почти 250 тыс. литров. При содействии горсовета отремонтировано более 300 авто для нужд ВСУ и оказана помощь в перевозке более 50 тысяч военных", – рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета Игорь Маковцев.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину департамент транспорта и транспортной инфраструктуры передал около 190 аккумуляторных батарей и 465 автомобильных шин. Коллективы транспортных коммунальных предприятий, частных перевозчиков Днепра всячески помогают своим сотрудникам, вступившим в ряды ВСУ, с приобретением снаряжения, медикаментов, ремонтом транспорта и т.д.