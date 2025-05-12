Соседи студентов ДНУ – тараканы, улитки и тьма: в Днепре молодежь жалуется на ужасные условия в общежитиях Днепровского национального университета

В Днепре студенты Днепровского национального университета массово жалуются на ужасающие условия в общежитиях. В то же время возмущение молодежи вызывает тот факт, что ректор заведения Сергей Оковитый в последнее время находится в зарубежных путешествиях, вместо того чтобы наводить порядок в вузах.

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Эта ситуация – настоящий стыд университетской системы в Украине, сообщает сайт "Днепр Оперативный".

В сетях стали вирусными фото и видео ужасных условий в общежитиях, где вынуждены проживать студенты Днепровского национального университета (ДНУ). В частности, ужасные иллюстрации своей жизни преподают в соцсетях студенты общежития №3, расположенного в одном из престижных районов Днепра.

Ребята, приехавшие учиться в ДНУ из других городов и сел области и Украины, живут в условиях, которые сложно назвать подходящими.

Ужасно смотрятся фото гигантских тараканов, улиток в комнатах и ​​душевых. К тому же элементы интерьера – грибок, ржавые трубы, опасная проводка.

А еще, по многочисленным отзывам студентов, в общежитии даже в отопительный сезон регулярно отсутствует тепло, горячая вода, вообще очень часто нет электричества. Бывали случаи возгорания электрощитовых, которые гасили сами студенты.

Администрация вузов во главе с ректором Сергеем Оковитым очень медленно реагирует на жалобы студенчества. Еще в декабре 2024 года жители общежития публично обратились к руководству ДНУ, обвинив г-на Оковитого в бездействии.

Лишь после огласки в соцсетях руководство заведения попыталось исправить ситуацию. Но кардинальных изменений до сих пор нет, а ремонты превращаются в очередную трату денег без результата. Поэтому тьма – печальный признак студенческой жизни в ДНУ.

Студенты жалуются: в 21-м веке они вынуждены выживать в "саркофаге из советского прошлого", при этом ректор Оковитый прекрасно знает о реальном положении дел в общежитиях. Молодежь возмущена: под таким нерадивым руководством университет только декларирует заботу о студентах, а реальное состояние общежитий - полную бесхозяйственность администрации.

А пока студенты прозябают в антисанитарных условиях, руководитель ДНУ господин Оковитый нередко проводит время в зарубежных поездках, вместо того, чтобы исправлять ситуацию в вузе, который должен заниматься.