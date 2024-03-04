Силы ПВО получили от Днепра помощь почти на 83 млн грн

Днепр продолжает систематически помогать защитникам, в том числе тем, кто защищает наше небо. От днепрян силам противовоздушной обороны с начала 2023 года передано различного спецоборудования, систем, средств, транспорта и т.п. на почти 83 млн грн.

Для командных центров, пунктов управления, мобильных групп Днепр передал компьютеры, оргтехнику, планшеты и т.д. (всего более 250 единиц) более 5 млн грн. А еще более 200 единиц систем обогрева и электропитания (почти на 2 млн грн). Также подразделения Сил противовоздушной обороны получили от города более 270 единиц раций, телефонов, ретрансляторов (на 3 млн грн) и семь единиц транспорта.

Город помогает в различных технических мероприятиях и специальных проектах, требующих противовоздушного командования. Среди прочего речь идет о закупке сенсоров Звук. Это украинская разработка – звуковые датчики, размещаемые в согласованных воздушным командованием точках по всей стране. Они включены в общую систему "Вираж". Информация из них позволяет военным заблаговременно выявлять цели (крылатые ракеты, беспилотники), а затем – объявлять воздушную тревогу и выдвигать средства поражения. Это постоянная программа, в рамках которой город закупает такие средства.

Еще один проект помощи от города – система "Зрение". Это разработка днепровских айтишников и инженеров. Речь идет о системе, которую устанавливают на многокалиберные пулеметы и зенитные пушки. Она состоит из обычной и тепловизионной камеры, планшетов, систем питания и специального программного обеспечения. Благодаря этому оборудованию можно обнаруживать и видеть цели, вести прицельную стрельбу, в том числе ночью и туманом. В общей сложности сделано уже более 100 таких комплектов. По запросам военных город закупает такие системы, устанавливаемые по всей территории страны.

Важное направление помощи ПВО – приобретение средств радиоэлектронной борьбы. Специальные установки предназначены для борьбы с дронами противника, а затем – для защиты наших воинов и военной техники. Их устанавливают как в окопах, так и на технике. От воинских частей поступает много запросов.

Город помогает ПВО и тепловизионным монокулярам. Речь идет о компактном устройстве, позволяющем визуально обнаруживать цель по разрешению температуры. Украинские айтишники разработали на 3d-принтере модель крепежа, которая позволила устраивать эти тепловизоры на зенитные комплексы "Игла". Простая конструкция, печатаемая на 3d-принтере. Благодаря такой установке получается эффективный способ, которым неоднократно взбивали вражеские крылатые ракеты. Это ноу-хау Украины, когда ручным комплексом сбивают крылатые ракеты. До этого в мире считалось, что это невозможно.

Для мобильных групп военных противовоздушной обороны город закупает и передает прожекторы, лазерные указания, средства визуального обнаружения дронов. В ночное время они помогают мобильным группам обнаруживать "шахеды" и другие летательные объекты противника.

Всего в рамках упомянутых спецпроектов приобретено более 350 единиц оборудования на общую сумму более 53 млн грн.

Еще более 8 млн. грн. было выделено из городского бюджета на разную техническую помощь ПВО. Среди прочего речь идет об усилении существующих, строительстве новых объектов для командных центров, пунктах наблюдения, размещении персонала и т.д. Помощь Силам противовоздушной обороны предоставлялась в виде финансовой субвенции (4,5 млн грн) для приобретения оборудования для различных стратегических задач, связанных с разведкой, наблюдением и т.д.

Чтобы еще больше усилить ПВО, эта работа в Днепре продолжается.