Сигнал обществу США продолжать поддержку Украины: в Днепр прибыла большая делегация американских ветеранов и президент TAPS

10 ноября в Днепр прибыла большая делегация американских ветеранов вместе с президентом и основательницей международной организации TAPS Бонни Кэрролл. Она известна в США как влиятельный общественный деятель, много лет помогает семьям погибших военных в разных странах мира.

Во время встречи с мэром Борисом Филатовым речь шла о реалиях войны и вызовах, с которыми сейчас сталкивается Днепр. Городской голова отметил важность таких личных контактов для донесения украинского месседжа к обществу и властям Соединенных Штатов.

"Они увидели все, что происходит в Днепре и в Украине собственными глазами. Это не просто американские ветераны. Это ребята, которые влияют на внутреннюю политику в Соединенных Штатах – работают с министерством обороны и имеют очень широкий круг общения. Поэтому после этого визита, я уверен, они донесут сигнал к обществу США. И таким образом будут влиять, в частности, на помощь нашей стране от агрессии РФ. Мы договорились дальше сотрудничать. И эта поддержка будет не только моральной", – отметил мэр Днепра.

Американская делегация также посетила одну из городских больниц, ведь именно Днепр сейчас является ключевым медицинским хабом страны. Лечебные учреждения города демонстрируют мощные программы реабилитации – как физической, так и психологической.

Ветеран армии США, сержант первого класса Крис Корбин, во время службы в Афганистане потерял обе ноги из-за взрывчатки, но после длительной реабилитации вернулся к активной жизни. Он отметил, что в восстановлении чрезвычайно важна не только профессиональная помощь, но и общение между теми, кто имеет общий боевой опыт.

"Мы приехали в Украину, чтобы мотивировать ветеранов заботиться о ветеранах. Мы также хотим, чтобы ветераны США были вовлечены в помощь ветеранам в Украине. И наоборот – они также могут много с чем нам помочь", – сказал Крис Корбин.

Отставной майор, награжденный ветеран армии США ДиДжей Скелтон добавил, что их цель — наладить взаимодействие с украинскими защитниками, которые возвращаются с фронта.

"Те из нас, кто получил опыт на поле боя, на войне, и те из нас, кто получил там ранения, могут быть достаточно непростыми после возвращения домой. Потому что мы пытаемся понять свою новую жизнь. В вашем случае — здесь, в Украине, – этот путь начинается в госпиталях. С замечательными людьми – врачами и медсестрами и всесторонней поддержкой. Мы приехали сюда с надеждой выстроить отношения с украинскими защитниками. Потому что гораздо проще быть честными друг с другом, потому что нас объединяет опыт возвращения с войны", – отметил ДиДжей Скелтон.

Вместе с мэром Днепра представители делегации побывали возле истерзанной девятиэтажки на проспекте Героев, где в результате российского удара погибли три человека, а также посетили дом №118 на Набережной Победы, который город восстановил после ракетной атаки 2023 года.

"Мы стоим рядом с вами в этой битве за свободу. Мы понимаем, что война продолжается. И это ужасает, потому что так быть не должно. Америка поддерживает Украину. Люди TAPS, ветеранских организаций выражают поддержку воинам на передовой, которые борются и защищают свободу здесь, в Украине. Мэр Филатов и я постоянно общаемся. Поэтому мы в Америке можем отправлять эти месседжи нашему руководству. Потому что война должна закончиться", – отметила Бонни Кэрролл, президент и основательница TAPS.