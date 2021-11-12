Сердце останавливали на 38 минут: днепровские врачи провели уникальную операцию младенцу

В Днепре врачи городской многопрофильной клинической больницы матери и ребенка им. проф. М. Ф. Руднева провели уникальную операцию на открытом сердце двухмесячному младенцу со сложной патологией – пороком сердца и врожденным стенозом трахеи. Для радикального вмешательства сердце останавливали на 38 минут. Ребенок дышал с помощью искусственного кровообращения.

"Для стабилизации состояния ребенка провели первый этап лечения – закрытие артериального протока. Используя опыт наших европейских партнеров, провели баллонную дилатацию трахеи для радикальной коррекции порока сердца в условиях искусственного кровообращения. Это делали на остановленном на 38 минут сердце. Благодарны нашим коллегам, команде кардиохирургов из Института сердца Минздрава Украины, которые тоже участвовали в операции. Сейчас состояние ребенка – стабильное. Девочка переведена из реанимации в отделение патологии новорожденных. Опыт такой операции имели впервые", – рассказал во время пресс-конференции заместитель медицинского директора городской многопрофильной клинической больницы матери и ребенка им. проф. М. Ф. Руднева Александр Романенко.

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По словам заведующего кардиохирургическим отделением упомянутой больницы Павла Павлова, благодаря проведенной операции ребенок может самостоятельно дышать и имеет все шансы на дальнейшую здоровую жизнь.

"На аппарате искусственной вентиляции ребенок находился в течение трех недель. Во время операции устранили все внутрисердечные пороки. А благодаря процедуре баллонной дилатации устранили патологию трахеи. Когда три дня назад убирали трубочку у ребенка, был такой волнительный момент, потому что не знали, сможет ли он полноценно самостоятельно дышать. То, что мы сейчас наблюдаем, – наши усилия увенчались успехом. Это очень радует. Ребенок самостоятельно дышит безо всяких поддержек. Конечно, провести такую операцию удалось благодаря современному оборудованию, которое есть в больнице", – добавил Павел Павлов.