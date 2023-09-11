Считаю это самым высоким признанием заслуг перед Украиной: Филатов прокомментировал свой 'заочный арест' в Москве

Городского голову Днепра в очередной раз объявили в розыск в России. Теперь Бориса Филатова разыскивает полиция. Говорят, за "подстрекательство к геноциду".

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На своей странице в фейсбуке он прокомментировал свой "заочный арест", пишет " Наш город ".

Сегодня меня заочно арестовал Басманный суд в Москве.

После того как их министр иностранных дел лично цитировал меня на Совбезе ООН, считаю этот свой "арест" самым высоким признанием моих заслуг перед Украиной.

Суд на болотах арестовал именно меня – простого мэра одного из украинских областных центров.

Не высший государственный чиновник, руководитель ВГА или парламентарий.

А просто руководителя одной из общин", – написал Филатов.

Напомним, что следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против Филатова еще в апреле 2022 года. Тоже за "подстрекательство". Россияне заявили, что мэр Днепра в соцсетях якобы призвал "убивать россиян".