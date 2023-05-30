Сбежавший из страны и призывающий к мирным переговорам с РФ Святослав Олейник еще до войны 'отмазывал' виновных во взрывах в Днепре. Фото

Сбежавший в Европу и призвавший к мирным переговорам с РФ Святослав Олейник еще задолго до большой войны "отмазывал" взрывы в Днепре. Он был заместителем председателя Днепровской ОГА, а затем председателем Облсовета, сейчас бежал в Словакию и, несомненно, хотел бы, чтобы все забыли эту историю, но ему ее напомнили.

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О связях Святослав Олейник с российской элитой и о том, что он делает сейчас, пишет "Инсайдер".

В октябре 2007 года в Днепре из-за халатности "Днепрогаза" произошел взрыв в многоэтажке - в результате погибли 23 человека. Виновных так и не наказали за гибель людей, а все потому, что адвокаты Олейника защищали "Днепрогаз". Сам Олейник в то время был нардепом от "Батькивщины" и помог руководителям компании попасть под амнистию.

В ходе судебных процессов, направленных против днепрян, Олийнык стал большим другом Виталия Демьянюка – директора компании "Газекс-Украина", управлявшей "Днепрогазом".

"Газекс-Украина" входила в российскую группу, которую контролировал союзник Путина Виктор Вексельберг. С 2012 года компания входит в группу РГК Дмитрия Фирташа, в отношении которого президент Владимир Зеленский ввел санкции.

Теперь Олейник строит дом в Словакии, скрываясь от украинских правоохранителей, откуда призывает к мирным переговорам и учету интересов страны-террориста, пока она бомбит его родной город. На руках любителя россиян остается кровь невинных людей, на которых ему безразлично, поскольку он ставил приоритетом связи с российской элитой, которая годами спонсирует Путина и его политику.